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2 квітня • оновлено в 16:26
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На Херсонщині від коронавірусу померла медсестра

1.5т
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У місті Олешки на Херсонщині від коронавірусу померла медична сестра, через що її колег помістили на самоізоляцію – загалом це 130 медиків.

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Про це на брифінгу 2 квітня повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв. За його словами, Херсонським обласним лабораторним центром підтверджено вже три випадки захворювання на COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це ті, які ми протягом минулої доби виявили у Херсоні, Олешках і селі Малі Копані. На жаль, ми маємо перший летальний випадок – жінка в Олешках померла і, на жаль, це медичний працівник", – зауважив він.

На Херсонщині від коронавірусу померла медсестра

На Херсонщині від коронавірусу померла медсестра

Зі свого боку директор департаменту здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко додав, що на самоізоляції перебувають медичні працівники, які працювали в одному колективі з померлою й контактували з нею, передає "Укрінформ".

Він підкреслив, що нині департамет розглядає питання про те, щоб на час самоізоляції медичних працівників районної лікарні тимчасово перевести туди медперсонал з інших медустанов, щоб лікарня працювала і далі.

"Пройде два тижні, у разі, якщо все буде нормально, вони, медики Олешківської лікарні, повернуться до роботи", – сказав Короленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на четвер, 2 квітня, в Україні було офіційно підтверджено 804 випадки інфікування коронавірусом COVID-19. З них – 20 летальних, 13 людей одужали.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
медики
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