У місті Олешки на Херсонщині від коронавірусу померла медична сестра, через що її колег помістили на самоізоляцію – загалом це 130 медиків.

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Про це на брифінгу 2 квітня повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв. За його словами, Херсонським обласним лабораторним центром підтверджено вже три випадки захворювання на COVID-19 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це ті, які ми протягом минулої доби виявили у Херсоні, Олешках і селі Малі Копані. На жаль, ми маємо перший летальний випадок – жінка в Олешках померла і, на жаль, це медичний працівник", – зауважив він.

На Херсонщині від коронавірусу померла медсестра

Зі свого боку директор департаменту здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко додав, що на самоізоляції перебувають медичні працівники, які працювали в одному колективі з померлою й контактували з нею, передає "Укрінформ".

Він підкреслив, що нині департамет розглядає питання про те, щоб на час самоізоляції медичних працівників районної лікарні тимчасово перевести туди медперсонал з інших медустанов, щоб лікарня працювала і далі.

"Пройде два тижні, у разі, якщо все буде нормально, вони, медики Олешківської лікарні, повернуться до роботи", – сказав Короленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на четвер, 2 квітня, в Україні було офіційно підтверджено 804 випадки інфікування коронавірусом COVID-19. З них – 20 летальних, 13 людей одужали.

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