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26 березня • оновлено в 01:11
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На Харківщині підтвердили перший випадок COVID-19, понад 200 – на самоізоляції

2.6т
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У Харківській області підтверджено перший випадок коронавірусу COVID-19, дані щодо нього відправлені до Києва.

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Про це в ефірі "UA:Харків" розповіла головна санітарна лікарка області Любов Махота, передає "Інтерфакс-Україна". Вона додала, що понад 200 осіб у регіоні перебувають на самолізоляціі.

Любов Махота

Любов Махота

"Деталей я ще розповісти вам не можу, але є одна підозра, є лабораторно підтверджений випадок у Харкові", – зазначила вона.

Махота уточнила, що цей випадок поки не враховується алгоритмом МОЗ, тому що він передбачає обов'язкове підтвердження національної референс-лабораторії у Києві.

"Підозра офіційно вже зареєстрована і направлена у звітність у місто Київ", – сказала головна санлікарка.

За її словами, понад 200 людей, які повернулися з-за кордону, перебувають на самоізоляції. Також у розшуку 10 осіб, які повинні були самоізолюватись.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього в Україні вже заразилися 145 осіб, п'ятеро померли і один видужав.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Харків
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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