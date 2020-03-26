На фронті Донбасу і боротьби з коронавірусом: в Україні зняли фільм про 6-річчя Нацгвардії

Національна Гвардія України святкує шосту річницю свого створення, у зв'язку з чим про неї було знято фільм за участю Арсена Авакова.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, навівши дані у цифрах як свідчення успіхів, яких Нацгвардія досягла за роки свого існування.
"Вітаємо Національну гвардію України із шостою річницею. Про це – відео за участі Арсена Авакова. Гвардійці нині на передовій і на фронті Донбасу, і на фронті протистояння вірусу", – наголосив Шевченко.
Арсен Аваков. Кадр із відео
Скрін відео
За даними директора департаменту комунікацій МВС, НГУ у цифрах сьогодні виглядає так:
чисельність понад 45 тисяч осіб;
5 тисяч постійно служать у зоні ООС;
229 гвардійців загинули під час АТО/ООС ;
14 зникли безвісти, 887 поранені;
4 гвардійці є Героями України 🇺🇦🎖посмертно;
3000 спецоперацій проведено спецпризначенцями НГУ;
3500 гвардійців щодня патрулюють країну;
забезпечено громадський спокій на 20 000 масових заходах;
охорона понад 100 дипломатичних установ;
12 тисяч осіб затримано гвардійцями за підозрою у злочинах;
вилучено 243 одиниці зброї, 152 гранати та 12 кілограмів вибухівки.
Кадр із фільму
Скрін відео
"НГУ має: бронетехніку, танки, артилерію, авіацію, новітнє озброєння, сучасні прилади спостереження і керування вогнем. Скільки чого – казати не можна, бо таємно", – додав Шевченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня відзначається День Національної гвардії України. До цієї дати OBOZREVATEL підготував для своїх читачів найкращі привітання зі святом.
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