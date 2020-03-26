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26 березня • оновлено в 21:15
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На фронті Донбасу і боротьби з коронавірусом: в Україні зняли фільм про 6-річчя Нацгвардії

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Національна Гвардія України святкує шосту річницю свого створення, у зв'язку з чим про неї було знято фільм за участю Арсена Авакова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, навівши дані у цифрах як свідчення успіхів, яких Нацгвардія досягла за роки свого існування.

"Вітаємо Національну гвардію України із шостою річницею. Про це – відео за участі Арсена Авакова. Гвардійці нині на передовій і на фронті Донбасу, і на фронті протистояння вірусу", – наголосив Шевченко.

Арсен Аваков. Кадр із відео

Арсен Аваков. Кадр із відео

Скрін відео

За даними директора департаменту комунікацій МВС, НГУ у цифрах сьогодні виглядає так:

  • чисельність понад 45 тисяч осіб;

  • 5 тисяч постійно служать у зоні ООС;

  • 229 гвардійців загинули під час АТО/ООС ;

  • 14 зникли безвісти, 887 поранені;

  • 4 гвардійці є Героями України 🇺🇦🎖посмертно;

  • 3000 спецоперацій проведено спецпризначенцями НГУ;

  • 3500 гвардійців щодня патрулюють країну;

  • забезпечено громадський спокій на 20 000 масових заходах;

  • охорона понад 100 дипломатичних установ;

  • 12 тисяч осіб затримано гвардійцями за підозрою у злочинах;

  • вилучено 243 одиниці зброї, 152 гранати та 12 кілограмів вибухівки.

Кадр із фільму

Кадр із фільму

Скрін відео

"НГУ має: бронетехніку, танки, артилерію, авіацію, новітнє озброєння, сучасні прилади спостереження і керування вогнем. Скільки чого – казати не можна, бо таємно", – додав Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня відзначається День Національної гвардії України. До цієї дати OBOZREVATEL підготував для своїх читачів найкращі привітання зі святом.

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Автор
Марина Погорілко
Особи
Артем Шевченко Арсен Аваков
Місце
Україна
Тег
Національна гвардія
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