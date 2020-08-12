На Донбасі знову порушили режим тиші: в ООС повідомили про обстріли.

Збройні формування Росії на Донбасі минулої доби, 11 серпня, двічі порушили режим припинення вогню, втім ЗСУ вдалося втримати контроль над ситуацією.

Про це йдеться у ранковому зведенні Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що неприцільні постріли з підствольного гранатомету лунали поблизу Мар’їнки, а зі стрілецької зброї противник вистрілив біля Широкиного.

Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.

"Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", – сказано у повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Крім того, від початку поточної доби, 12 серпня, зафіксовано одну ворожу провокацію. Так, неподалік Мар’їнки з боку збройних формувань РФ пролунало кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. На провокативні постріли ворога українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

"На інших ділянках фронту спостерігалася тиша. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника. Слава Україні!", – зазначили у штабі.

Як писав OBOZREVATEL, російські терористи "Л/ДНР" активізували діяльність із пошуку новобранців для поповнення своїх рядів. Для цього вони вдаються навіть до розміщення оголошень.