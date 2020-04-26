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26 квітня • оновлено в 14:54
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На Донбасі заживо згорів боєць ЗСУ: ще один поранений. Фото загиблого

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В результаті короткого замикання на Донбасі загорівся автомобіль, в якому знаходилися два бійця Збройних Сил України.

Старший солдат Юрій Горбик загинув на місці події, за життя іншого військовослужбовця борються лікарі – він отримав опіки всього тіла, повідомили на офіційній сторінці 53-й окремої механізованої бригади ЗСУ в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Юрій служить в нашій частині вже три роки, не одну ротацію знаходився в районі проведення операції ООС. Він був справжнім фахівцем, відповідальним військовослужбовцем і товаришем з великої літери. Нам його буде не вистачати", – відзначили в повідомленні.

Юрій Горбик

Юрій Горбик

facebook.com/53brigade

Як писав OBOZREVATEL раніше, ЗСУ жорстко покарали найманців Путіна на Донбасі, окупанти отримали масштабні втрати.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
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