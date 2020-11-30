На Донбасі загинув десантник ЗСУ: названо ім'я

На Донбасі загинув військовослужбовець десантно-штурмової бригади ЗСУ Терещук Сергій.

Про це повідомив у Facebook Сергій Сердюк. Трагедія трапилася 28 листопада.

Обставини загибелі в повідомленні не уточнено, але вказується, що боєць виконував військовий обов'язок.

Сергій Терещук проживав у селі Маковище Макарівського району Київської області.

Також про загибель Терещука повідомили у Facebook Макарівської районної державної адміністрації.

"Сьогодні Макарівщина прощається зі ще одним захисником рідної землі, учасником ООС, бійцем десантно-штурмової бригади, жителем с. Маковище – Сергієм Терещуком, який загинув, виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи незалежність і суверенітет України", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Фастові Київської області попрощалися з воїном 72-ї бригади імені Чорних Запорожців, старшим солдатом В'ячеславом Мінкіним. Військовий загинув 24 листопада поблизу Авдіївки від кулі російських окупантів.