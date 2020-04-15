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15 квітня • оновлено в 14:30
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На Донбасі раптово помер воїн ЗСУ із Сумщини

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У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі раптово помер прапорщик ЗСУ Олексій Лазаревич з Глухова Сумської області.

Як повідомляє місцеве видання "Неделя", трагедія трапилася 13 квітня. Причиною смерті 55-річного захисника України стала гостра серцева недостатність.

Олексій Лазаревич народився у Глухові, навчався в Калинівському технікумі сільського господарства. У 2018 році він був призваний Глухівським ОМВК на службу в I мінометну батарею військової частини А 4590 у селищі Новгородському Донецької області.

Помер воїн ЗСУ

Помер воїн ЗСУ

2day.kh.ua

Як повідомляється на сайті Глухівської міської ради, в пам'ять про Героя на його батьківщині 15 квітня оголосили днем жалоби. Саме в цей день воїна проведуть в останню путь.

На знак скорботи за померлим на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій Глухова приспустили державні прапори з чорною стрічкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Козятин Вінницької області через тиждень пошуків в ставку знайшли тіло 22-річного строковика ЗСУ Артура Тронца. Він проходив службу в 48-му арсеналі в місті Калинівка на Вінниччині.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна Суми
Тег
Збройні сили України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А может вирус косит ВСУшную заразу.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Я тут ошибся на одного с начала месяца подохло ВСУшных алка-шей 9-200 24-300.
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