На Донбасі раптово помер воїн ЗСУ із Сумщини

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі раптово помер прапорщик ЗСУ Олексій Лазаревич з Глухова Сумської області.

Як повідомляє місцеве видання "Неделя", трагедія трапилася 13 квітня. Причиною смерті 55-річного захисника України стала гостра серцева недостатність.

Олексій Лазаревич народився у Глухові, навчався в Калинівському технікумі сільського господарства. У 2018 році він був призваний Глухівським ОМВК на службу в I мінометну батарею військової частини А 4590 у селищі Новгородському Донецької області.

Помер воїн ЗСУ 2day.kh.ua

Як повідомляється на сайті Глухівської міської ради, в пам'ять про Героя на його батьківщині 15 квітня оголосили днем жалоби. Саме в цей день воїна проведуть в останню путь.

На знак скорботи за померлим на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій Глухова приспустили державні прапори з чорною стрічкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Козятин Вінницької області через тиждень пошуків в ставку знайшли тіло 22-річного строковика ЗСУ Артура Тронца. Він проходив службу в 48-му арсеналі в місті Калинівка на Вінниччині.

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