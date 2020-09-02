На Донбасі зникли безвісти близько 70 військових – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що близько 70 українських військовослужбовців залишаються зниклими безвісти на Донбасі.

Відомство уточнило, що їхня кількість не зростає, а поступово зменшується, передає "РБК-Україна".

Облік зниклих серед цивільного населення не ведеться. У міру ідентифікації невпізнаних тіл зниклі військові переходять у розряд загиблих.

За словами джерела видання в силових структурах, кілька років тому пошук зниклих і загиблих у зоні проведення Операції Об'єднаних сил змінився. Громадянська місія "Чорний тюльпан" відійшла від цього процесу, і зараз ним займається тільки проєкт Збройних сил України "Евакуація 200".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в ОБСЄ заявили про атаку на дрони СММ на Донбасі.

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