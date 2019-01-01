На Донбасі пройшли акції на честь Бандери: з'явилися фото і відео

У Донецькій області увечері 1 січня пройшли факельні ходи з нагоди 110-ї річниці від дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Так, одна з акцій пройшла в центрі Слов'янська, участь у якій взяли близько 200 осіб, передають "Новости Донбасса".

Захід охороняли більше сотні правоохоронців. Силовики із собаками супроводжували колону протягом усього маршруту.

Новини 7 цікавих фактів про Степана Бандеру

novosti.dn.ua

Учасники ходи загасили факели на кінцевій точці маршу біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де і закликали притягнути до кримінальної відповідальності нинішнє та колишнє керівництво Слов'янська.

novosti.dn.ua

Серед організаторів ходи — партія "Свобода", організації "Державницька ініціатива Яроша" (ДІЯ) і "Просвіта".

novosti.dn.ua

novosti.dn.ua

novosti.dn.ua

В Авдіївці смолоскипну ходу організували "Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус", пише місцевий сайт avdeevka.city.

Марш пройшов на Центральному проспекті, захід відбувся під наглядом правоохоронців.

avdeevka.city

avdeevka.city

avdeevka.city

avdeevka.city

avdeevka.city

avdeevka.city

avdeevka.city

avdeevka.city

Аналогічний захід відбувся в Бахмуті.

На площі Шибанкова в Покровському відбувся мітинг на честь Бандери.

Фото: Олександр Український

Відзначимо, подібні акції пройшли і в інших містах України: в Сумах, Львові, Харкові, Тернополі, Дніпрі, Рівному, Херсоні, Кривому Розі, Мелітополі та ін.

Як писав OBOZREVATEL 1 січня в Києві пройшло дві ходи, присвячені 110-й річниці народження одного з лідерів ОУН. Цього року частина учасників вирішила обійтися без традиційних смолоскипів — вони запалили бенгальські вогні.