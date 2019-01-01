На Донбасі пройшли акції на честь Бандери: з'явилися фото і відео

У Донецькій області увечері 1 січня пройшли факельні ходи з нагоди 110-ї річниці від дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.
Так, одна з акцій пройшла в центрі Слов'янська, участь у якій взяли близько 200 осіб, передають "Новости Донбасса".
Захід охороняли більше сотні правоохоронців. Силовики із собаками супроводжували колону протягом усього маршруту.
novosti.dn.ua
Учасники ходи загасили факели на кінцевій точці маршу біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де і закликали притягнути до кримінальної відповідальності нинішнє та колишнє керівництво Слов'янська.
novosti.dn.ua
Серед організаторів ходи — партія "Свобода", організації "Державницька ініціатива Яроша" (ДІЯ) і "Просвіта".
novosti.dn.ua
novosti.dn.ua
novosti.dn.ua
В Авдіївці смолоскипну ходу організували "Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус", пише місцевий сайт avdeevka.city.
Марш пройшов на Центральному проспекті, захід відбувся під наглядом правоохоронців.
avdeevka.city
avdeevka.city
avdeevka.city
avdeevka.city
avdeevka.city
avdeevka.city
avdeevka.city
avdeevka.city
Аналогічний захід відбувся в Бахмуті.
На площі Шибанкова в Покровському відбувся мітинг на честь Бандери.
Фото: Олександр Український
Відзначимо, подібні акції пройшли і в інших містах України: в Сумах, Львові, Харкові, Тернополі, Дніпрі, Рівному, Херсоні, Кривому Розі, Мелітополі та ін.
Як писав OBOZREVATEL 1 січня в Києві пройшло дві ходи, присвячені 110-й річниці народження одного з лідерів ОУН. Цього року частина учасників вирішила обійтися без традиційних смолоскипів — вони запалили бенгальські вогні.
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