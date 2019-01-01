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На Донбасі пройшли акції на честь Бандери: з'явилися фото і відео

13.1тЧитати матеріал російською

У Донецькій області увечері 1 січня пройшли факельні ходи з нагоди 110-ї річниці від дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Так, одна з акцій пройшла в центрі Слов'янська, участь у якій взяли близько 200 осіб, передають "Новости Донбасса".

Захід охороняли більше сотні правоохоронців. Силовики із собаками супроводжували колону протягом усього маршруту.

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На Донбасі пройшли акції на честь Бандери: з'явилися фото і відео

novosti.dn.ua

Учасники ходи загасили факели на кінцевій точці маршу біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де і закликали притягнути до кримінальної відповідальності нинішнє та колишнє керівництво Слов'янська.

На Донбасі пройшли акції на честь Бандери: з'явилися фото і відео

novosti.dn.ua

Серед організаторів ходи — партія "Свобода", організації "Державницька ініціатива Яроша" (ДІЯ) і "Просвіта".

На Донбасі пройшли акції на честь Бандери: з'явилися фото і відео

novosti.dn.ua

На Донбасі пройшли акції на честь Бандери: з'явилися фото і відео

novosti.dn.ua

На Донбасі пройшли акції на честь Бандери: з'явилися фото і відео

novosti.dn.ua

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В Авдіївці смолоскипну ходу організували "Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус", пише місцевий сайт avdeevka.city.

Марш пройшов на Центральному проспекті, захід відбувся під наглядом правоохоронців.

На Донбасі пройшли акції на честь Бандери: з'явилися фото і відео

avdeevka.city

На Донбасі пройшли акції на честь Бандери: з'явилися фото і відео

avdeevka.city

На Донбасі пройшли акції на честь Бандери: з'явилися фото і відео

avdeevka.city

На Донбасі пройшли акції на честь Бандери: з'явилися фото і відео

avdeevka.city

На Донбасі пройшли акції на честь Бандери: з'явилися фото і відео

avdeevka.city

На Донбасі пройшли акції на честь Бандери: з'явилися фото і відео

avdeevka.city

На Донбасі пройшли акції на честь Бандери: з'явилися фото і відео

avdeevka.city

На Донбасі пройшли акції на честь Бандери: з'явилися фото і відео

avdeevka.city

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Аналогічний захід відбувся в Бахмуті.

На площі Шибанкова в Покровському відбувся мітинг на честь Бандери.

На Донбасі пройшли акції на честь Бандери: з'явилися фото і відео

Фото: Олександр Український

Відзначимо, подібні акції пройшли і в інших містах України: в Сумах, Львові, Харкові, Тернополі, Дніпрі, Рівному, Херсоні, Кривому Розі, Мелітополі та ін.

Як писав OBOZREVATEL 1 січня в Києві пройшло дві ходи, присвячені 110-й річниці народження одного з лідерів ОУН. Цього року частина учасників вирішила обійтися без традиційних смолоскипів — вони запалили бенгальські вогні.

Читайте всі новини по темі "Факельні ходи на честь Степана Бандери" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Факельні ходи на честь Степана БандериВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
фотографиивидеоНовини ДонбасуДонецька область
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Ибун Скакуасов
Ибун Скакуасов
Шо то маловато хохловыблядков привезли)))Грошей нЕма?)))
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Makc Махов
Makc Махов
Кацапов мордой в асфальт! 🖕😜😀😁🇷🇺🇷🇺🖕🏼🖕🏼
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Barmaleev Andrey
Barmaleev Andrey
Makc Махов, Хохлов хуем в жопу ,,😀😀😀😂😂😂
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Думаю что забор надо сделать по всей границе,а не только в Крыму.И ввести визовый режим с этим лепрозорием.Протухшие головы надо отсекать.
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Makc Махов
Makc Махов
Алексеев Владимир, думаю тебе понравится ацап нужно переходить ногти грызть! Хуйлопутина Владимир Владимировича. 🖕🏿🖕🏼🇷🇺😁😀😜🖕🖕
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