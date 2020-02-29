У Луганській області 29 лютого поховали головного сержанта ЗСУ Володимира Федченка, який загинув на Донбасі від кулі снайпера.
Церемонія прощання відбулася в рідному селі чоловіка Нещеретовому, повідомив "5 канал" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
На Луганщині попрощались з воїном ЗСУ Володимиром Федченком
Колаж
Захищати східні кордони держави Федченко (позивний "Фед") пішов у грудні 2016-го. Він був головним сержантом у 93-й механізованій бригаді "Холодний Яр". Захищав Старогнатівку й Авдіївку.
Володимиру Федченку було 46 років. У нього залишилися дружина і четверо дітей.
На Луганщині попрощались з воїном ЗСУ Володимиром Федченком
5.ua
Відомо, що чоловік загинув 27 лютого в Луганській області (район Бахмутської траси) о 16:40 при наданні допомоги пораненому побратиму. Сержант одержав смертельне кульове поранення в голову.
Федченко з побратимами
facebook.com/93OMBr
Федченко з побратимами
facebook.com/93OMBr
Федченко з побратимами
facebook.com/93OMBr
Федченко з побратимами
facebook.com/93OMBr
На Луганщині попрощались з воїном ЗСУ Володимиром Федченком
5.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 27 лютого, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення.
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