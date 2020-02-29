У Луганській області 29 лютого поховали головного сержанта ЗСУ Володимира Федченка, який загинув на Донбасі від кулі снайпера.

Церемонія прощання відбулася в рідному селі чоловіка Нещеретовому, повідомив "5 канал" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На Луганщині попрощались з воїном ЗСУ Володимиром Федченком Колаж

Захищати східні кордони держави Федченко (позивний "Фед") пішов у грудні 2016-го. Він був головним сержантом у 93-й механізованій бригаді "Холодний Яр". Захищав Старогнатівку й Авдіївку.

Володимиру Федченку було 46 років. У нього залишилися дружина і четверо дітей.

На Луганщині попрощались з воїном ЗСУ Володимиром Федченком 5.ua

Відомо, що чоловік загинув 27 лютого в Луганській області (район Бахмутської траси) о 16:40 при наданні допомоги пораненому побратиму. Сержант одержав смертельне кульове поранення в голову.

Федченко з побратимами facebook.com/93OMBr

Федченко з побратимами facebook.com/93OMBr

Федченко з побратимами facebook.com/93OMBr

Федченко з побратимами facebook.com/93OMBr

На Луганщині попрощались з воїном ЗСУ Володимиром Федченком 5.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 27 лютого, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

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