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25 травня • оновлено в 12:30
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На чартері з українськими заробітчанами виявлено COVID-19: ЗМІ розкрили подробиці

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На одному з авіарейсів, який доставляв українських заробітчан в Європу, був виявлений хворий на коронавірусну інфекцію COVID-19.

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Як пише "Європейська правда" з посиланням на свої джерела, всі пасажири чартеру, які мали бути зайняті на сільгоспроботах, з аеропорту вирушили на ізоляцію.

На літаку з українськими заробітчанами виявили хворого на коронавірус

На літаку з українськими заробітчанами виявили хворого на коронавірус

Видання відзначає, що всього було виконано три рейси для перевезення працівників. Але після випадку з коронавірусом про такі чартери більше не повідомляється.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
літак вірус
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    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

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