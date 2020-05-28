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28 травня • оновлено в 08:58
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На Буковині зафіксовано новий спалах коронавірусу

3.2т
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Станом на 27 травня у Чернівецькій області було зафіксовано 57 нових випадків інфікування коронавірусом. Водночас 26 осіб у регіоні одужали, що підтвердили два негативні результати тесту.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Він наголосив, що загальна чисельність хворих в області від першого встановленого випадку – 3201 людина.

Спалах коронавірусу на Буковині

Спалах коронавірусу на Буковині

"Пам’ятайте, що практично кожен п’ятий недужий на коронавірус буковинець не зміг назвати джерело інфікування. Заразитися можна будь-де, тому будьте обережні. Бережіть себе та близьких!" – звернувся Осачук до мешканців Чернівецької області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Мамаївці Чернівецької області 24 травня влаштували весілля на сто осіб, незважаючи на обмеження через епідемію COVID-19. Поліція склала адмінпротокол на власника ресторану, який дозволив провести урочистість.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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