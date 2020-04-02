На Буковині за день коронавірус знайшли у 39 осіб, 1 померла

У Чернівецькій області за добу 31 березня-1 квітня зафіксували 39 нових випадків зараження коронавірусом, 10 із них – медики.

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Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Офіційно підтверджено ще 39 випадків коронавірусу. Таким чином загальна кількість встановлених інфікованих людей на території Чернівецької області досягла цифри в 143 осіб", – розповів він.

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За даними Осачука, 10 із нових хворих – лікарі, при цьому 4 із них – заразилися на робочому місці. Стало відомо і про летальний випадок – жертва була з села Ломачинці Сокирянського району.

Також голова ОДА повідомив про успіхи – 1 квітня в селі Колінківці Хотинського району одужав ще один пацієнт. "Наші медики вилікували від COVID-19 вже 8 осіб", – сказав Осачук.

Він запевнив, що обласна лабораторія цілодобово проводить тести на виявлення COVID-19.

Географія нових випадків коронавірусу на Буковині виглядає так:

Привороки Глибоцького району – 5

Брусниця Кіцманського району – 5

Чернівці – 5

Глибока – 4

Кам'янка Глибоцького району – 2

Луковиця Глибоцького району – 2

Чагор Глибоцького району – 2

Нижні Станівці Кіцманського району – 2

Заставна – 2

Юрківці Заставнівського району – 2

Колінківці Хотинського району – 2

Великий Кучурів Сторожинецького району – 2

Молодія Глибоцького району – 1

Новий Вовчинець Глибоцького району – 1

Тисовець Сторожинецького району – 1

Сторожинець – 1

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жінка, яка заразила коронавірусом три села на Буковині, попросила вибачення в мережі.

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