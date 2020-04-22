На Буковині від COVID-19 померли дві медсестри

У Чернівецькій області від коронавірусу COVID-19 померли дві медсестри.

Як сказано в повідомленні Чернівецької обласної державної адміністрації, серед усіх інфікованих в регіоні – 167 медичних працівників, передає promin.cv.ua.

У Хотинській центральній районній лікарні заразилися 54 співробітника, в Чернівецькій обласній клінічній лікарні захворіли 44 медика, в Чернівецькій міській лікарні № 1 інфікувався ще 21 чоловік.

Двоє людей з початку епідемії померли: сестра-господиня з лікарні швидкої медичної допомоги та медсестра з Герцаївської ЦРЛ. При цьому вони не працювали в місцях лікування інфікованих COVID-19.

Коронавірус на Буковині. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 22 квітня, в Україні зафіксовано 6592 випадки зараження коронавірусом. Померли вже 174 людини, а одужати вдалося 424.

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