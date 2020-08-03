На Буковині та Рівненщині зафіксовано спалах COVID-19: більше 100 хворих і нові смерті

На Буковині та Рівненщині зафіксовано різкий стрибок зараження коронавірусом. Так, станом на вечір 2 серпня в Чернівецькій області виявили ще 82 нових випадки, а в Рівненській – 29.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомили на своїх сторінках у Facebook голови Чернівецької та Рівненської ОДА Сергій Осачук і Віталій Коваль, закликавши громадян берегти своє здоров'я і здоров'я своїх близьких.

"Якщо порівнювати з показниками, які ми мали в червні, кількість нових хворих досить значне. Фахівці лабораторного центру зафіксували 82 нових випадки. Всього було досліджено 376 зразків", – написав Осачук про ситуацію на Буковині.

У той же час, за даними чиновника, 103 жителя Чернівецької області зуміли одужати від коронавірусу.

На сайті Чернівецької ОДА уточнили, що станом на 2 серпня в лікарнях регіону перебувало 314 осіб з симптомами COVID-19. З них у 121 інфекція підтвердилася. Стан 30 хворих медики оцінюють як важкий. З них в реанімації – 26, апаратів штучної вентиляції легенів не потребує ніхто з пацієнтів.

Однак на Буковині 2 серпня був зафіксований черговий летальний випадок. Помер 81-річний житель Чернівців, який, крім COVID-19, мав двосторонню пневмонію і серйозні супутні хвороби – гіпертонію, ішемію, цукровий діабет, ускладнений гангреною стопи, яка викликала сепсис. У чоловіка також була надмірна вага. Тривалий час він перебував на апараті штучної вентиляції легенів.

Що стосується Рівненської області, то там за минулу добу хвороба була виявлена у 29 пацієнтів. Їх вік коливається в межах 12-70 років, повідомив глава регіону Коваль. Найбільше нових випадків виявили в місті Костопіль (14).

Разом з тим глава ОДА зазначив, що 2 серпня 11 жителів Рівненщини змогли вилікуватися від коронавірусної інфекції.

Що стосується летальних випадків, то їх кількість в Рівненській області зросла до 97 (+3 за добу). 2 серпня від хвороби померли 75-річна жителька Рівного, 68-річний чоловік з села Оженин Острозького району та 80-річний житель села Городок Рівненського району.

Як повідомляв OBOZREVATEL: