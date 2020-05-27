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28 травня • оновлено в 01:20
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На Буковині під час карантину влаштували весілля на 100 людей

1.3т
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У селі Мамаївці Чернівецької області 24 травня влаштували весілля на сто людей, незважаючи на обмеження через епідемію COVID-19.

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Провести святкування в своєму ресторані дозволив його власник, повідомляє місцевий портал АСС з посиланням на поліцію.

На Буковині під час карантину влаштували весілля на 100 людей

zik.ua

Правоохоронці склали адміністративний протокол на 61-річного власника, йому загрожує від 34 до 170 тисяч гривень штрафу.

"Будучи посадовою особою, 61-річний власник ресторану проігнорував карантин і порушив вимоги постанови Кабміну від 20 травня 2020 № 392. А саме - заборона проведення масових заходів і роботи закладів громадського харчування", – зазначили в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку дії карантину в Україні правоохоронці склали 11 228 адміністративних протоколів на громадян, які порушили його.

Нагадаємо, що з 22 травня по 22 червня в країні діє адаптивний карантин, під час якого в окремих областях можливе послаблення обмежень.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Національна поліція України
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