МоваЯзык

Топтеми:

Область у червоній зоні: на Буковині масово "забили" на карантин

Суспільство
2,2 т.
Коронавірус

У Чернівецькій області ігнорують карантин.

У Чернівецькій області, "червоній зоні" з розповсюдження COVID-19, багато місцевих жителів не дотримуються елементарних правил карантину.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомив Telegram-канал PavlovskyNews, співробітники якого побували на Буковині.

Так, у Кіцманському районі більшість людей відвідують багатолюдні місця без масок і не дотримуючись дистанції, нерідкі скупчення людей. Деякі місцеві ігнорують новини про карантин.

"Майже всі без масок і ніхто нічого не знає", – сказано в повідомленні. У місцевих закладах журналістам розповіли, що поки їм не повідомляли про нові заходи безпеки.

Візуалізація епідемічних показників на рівні районів і міст обласного значення.

Візуалізація епідемічних показників на рівні районів і міст обласного значення. reachinitiative.maps.arcgis.com

Візуалізація епідемічних показників на рівні районів і міст обласного значення.

Візуалізація епідемічних показників на рівні районів і міст обласного значення. reachinitiative.maps.arcgis.com

"Також ми зустріли працівників департаменту служби охорони здоров'я, які регулярно їздять і перевіряють дотримання заходів карантину. Поза камерою вони кажуть, що люди навіть мінімально не дотримуватися правил", – зазначили журналісти.

Чернівецька область.

Чернівецька область. PavlovskyNews

Чернівецька область.

Чернівецька область. PavlovskyNews

Чернівецька область.

Чернівецька область. PavlovskyNews

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, від коронавірусу помер керівник Старосамбірського центру первинної медико-санітарної допомоги Львівській області Василь Савенко.

УкраїнаЧернівціКарантин в УкраїніКоронавірусвірускарантин
Поділитися в Facebook
  2. Суспільство