М'ясорубка в Грузії: українець розповів деталі страшної аварії в Гудаурі

На гірськолижному курорті в Гудаурі операція з евакуації людей з підйомника після аварії була швидкою і злагодженою.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook очевидець трагедії харків'янин Максим Панікар, з української групи серйозно постраждала дівчина.

"З нашої групи дуже постраждала одна дівчинка з Києва - Inna Ishchuk! Всі інші живі-здорові, відбулися невеликими переляком", - пише він.

За його словами, на момент відмови гальм підйомника там знаходилися четверо українців.

"На підйомнику були наші чотири людини, включаючи мою дружину Юлю, яка зістрибнула разом з хлопцями, і Інна, яка з якихось причин не змогла зістрибнути і її закинуло на високій швидкості прямо в місце зупинки всіх підйомників. Під час стрибка з підйомника третя дівчина Аліна зачепилася курточкою за підйомник і її протягло метрів вісім і відкинуло в сторону. Після цього пройшло ще чотири крісла без людей і канатка зупинилася", - розповідає він.

За його словами, киянку Інну відкинуло між бетонних блоків опор канатної дороги, але вона була в свідомості. На місці події їй почав допомагати парамедік з Польщі, а через сім-десять хвилин приїхали рятувальники і забрали дівчину до лікарні.

"Серед тих, хто залишився на підйомнику були п'ятеро наших хлопців, зняли їх десь через півтори години після аварії, операція з евакуації людей з підйомника була відносно швидкою та злагодженою", - пише він.

Паныкар пише, що після приїзду в лікарню там уже знаходилися потерпілі від аварії підйомника.

"Я побачив в іншій палаті вже лежачу вагітну шведку, яка вистрибнула з підйомника. У лежачому положенні привезли ще одну жінку і двох чоловіків, один з яких через п'ять хвилин встав і сказав, що з ним все добре. Ще був хлопець можливо з поламаною ногою і людини три з забоями", - додав він.

Чоловік розповів, що в лікарню пізніше приїхали представники курорту, поліції і міністр економіки Грузії.

"Ще через годину Інну і ще пару чоловік перевезли в клініку в Тбілісі, де всю ніч кращий хірург Грузії робив їй операцію. У лікарні Гудаурі ми відразу підняли питання про лікування Інни із заступником компанії з розвитку гірськолижних курортів Грузії. Уряд Грузії повністю бере на себе все лікування, всі витрати і компенсації всім постраждалим на підйомнику ", - розповів очевидець аварії.

За його словами, після того, що сталося грузинська поліція допитувала його майже п'ять годин.

Він також розповів, що киянка Інна отримала пошкодження одного хребця в попереку, відкритий осколковий перелом лопатки, відкритий перелом ліктьової кістки, поламані ребра, які зачепили легені і зламане стегно.

За його словами, у дівчини найбільш критичний стан з усіх, хто постраждав в аварії на підйомнику в Гудаурі.

Станом на 18 березня вона вже може дихати сама.

"У шоці, що не зістрибнула, каже, що приготувалася перша, зняла лижі і вирішила стрибати, далі ступор - не пам'ятає, як відключилася, не чула як кричали, як поруч стрибали. Ще рано про щось говорити, але маленька позитивна динаміка є", - пише Панікар.

Як повідомляв "Обозреватель", 16 березня в Грузії на гірськолижному курорті Гудаурі зламався підйомник. Багато з них були травмовані.