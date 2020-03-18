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18 березня • оновлено в 18:57
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МВС закликало до проведення богослужінь в режимі онлайн

1.4т
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МВС закликало представників різних релігійних організацій проводити богослужіння в режимі онлайн у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.

Про це сказано в зверненні заступника міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, опублікованому на сторінці відомства в Facebook.

"Загроза, з якою сьогодні зіштовхнулись люди, що проживають на території України, досить серйозна, але має низький рівень поширення. На цьому етапі, дотримуючись правил та ставлячись відповідально до своїх обов’язків можна зупинити розповсюдження вірусу. На нас лежить велика відповідальність за життя та здоров’я людей, тому ми повинні діяти рішуче та з розумінням", – сказав Гогілашвілі.

Відзначається, що представники різних релігійних організацій і церков запевнили, що богослужіння може проходити онлайн, за допомогою різних технічних пристроїв. Напередодні на такий крок зважилася і Православна церква України, озвучивши ряд своїх рекомендацій для прихожан.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 15 випадків захворювання COVID-19, двоє з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб з підозрою на коронавірус.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Православна церква України релігія Міністерство внутрішніх справ України
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