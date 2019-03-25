МВС перейшло на посилений режим під час виборів – Яровий

Весь особовий склад МВС перейшов на посилений режим для організації правопорядку під час виборів.

Про це 25 березня на нараді заявив перший заступник міністра МВС Сергій Яровий, повідомили у Департаменті комунікації МВС України.

Департамент комунікацій МВС України

"Ми вийшли на фінішну пряму щодо організації забезпечення законності та правопорядку під час проведення виборів. З сьогоднішнього дня весь особовий склад МВС переводиться на посилений варіант несення служби. Ми вже забезпечуємо охорону 199 Окружних виборчих комісій. Для цього залученні біля 400 поліцейських. 28 березня починається завезення бюлетенів із ОВК до ДВК, для цього також будуть залучатися представники поліції, і з цього дня ми беремо під цілодобову охорону усі виборчі дільниці", – сказав Яровий.

Сергій Яровий Департамент комунікацій МВС України

Перший заступник міністра також зазначив, що для виконання завдань по охороні й забезпеченню правопорядку під час виборів будуть залучені 135 480 осіб особового складу МВС.

"Від Нацполіції – 72 568 осіб, ДПСУ – 8 133 особи, НГУ – 8 213 осіб, ДСНС – 39 361 особа, Міграційної служби – 1 857 осіб та 5 276 осіб від вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання", – сказав Яровий.

Також він зазначив, що зараз в Журналі єдиного обліку зареєстровано 3 945 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого процесу. Розпочато 210 кримінальних проваджень.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич зазначив, що робота поліції напередодні та в день голосування буде організована на недопущення будь-яких провокацій.

Олександр Фацевич Департамент комунікацій МВС України

"З ОВК до ДВК, згідно чинного законодавства, бюлетені мають бути транспортовані в супроводі поліцейського. Транспортування бюлетенів буде проходити з 28 до 30 березня. Зараз вже йде координація з головами ОВК та ДВК – ми повинні повністю виключити будь які випадки неузгодженості дій", – сказав Фацевич.

Він також нагадав, що у суботу "день тиші" і буде заборонена будь-яка агітація. "Передвиборча агітація закінчується о 24:00 в п’ятницю. З цього часу, представники поліції в межах компетенції мають припиняти проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборчих агітаційних матеріалів, листівок, плакатів, інших друкованих видань, у яких розміщено передвиборчі матеріали, публічні заклики голосування за або проти кандидатів", – сказав він.

За словами заступника голови Нацполіції, у день голосування працівники поліції здійснюватимуть охорону правопорядку лише поза межами приміщень для голосування.

"У разі виникнення правопорушень, поліцейський може запрошуватися головою ДВК, його заступником або секретарем виключно для відновлення правопорядку. У той же час необхідно націлити роботу поліцейських для вжиття превентивних заходів поблизу передвиборчих дільниць. Ці заходи мають бути спрямовані на виявлення підозрілих осіб, транспортних засобів, недопущення підкупу виборців", – підкреслив Фацевич.

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуації Микола Чечоткін зауважив, що забезпечено чергування представників ДСНС у Ситуаційному центрі Національної поліції у складі координаційних груп.

Микола Чечоткін Департамент комунікацій МВС України

"Від сьогоднішнього дня переведено на посилений режим несення служби особовий склад територіальних органів ДСНС. Всього для забезпечення пожежної безпеки у період виборів буде залучено понад 39 тисяч чоловік особового складу і 2 370 тисяч одиниць техніки. Для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та проведення екстреної медичної евакуації чергуватимуть 10 повітряних служб ДСНС України. Для реагування на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів у період виборів у готовності перебуватимуть 370 чоловік особового складу та 135 одиниць техніки", – сказав Чечоткін.

Також за словами Чечоткіна, завершено перевірки усіх об’єктів, де будуть проводитися вибори. Виявлено 269 546 порушень, із яких більшу частину вже усунено.

"Притягнуто до адміністративної відповідальності 17 тисяч 880 посадових осіб. За ініціативою ДСНС перенесено 15 виборчих дільниць із об’єктів, експлуатація яких забороняється", – додав Чечоткін.

За словами командувача НГУ Юрія Аллерова, на час виборів передбачається забезпечити резерви Національної гвардії у 22 обласних центрах, у місті Києві, у 86 населених пунктах обласного та районного підпорядкування, Також у восьми населених пунктах, розташованих у районі проведення Операції об’єднаних сил. Додатково буде залучено 105 машин автопатрулів військовослужбовців.

Юрій Аллеров Департамент комунікацій МВС України

Перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк розповів, що на теперішній час здійснюється посилений контроль і координація дій компетентних органів на каналах міжнародного сполучення.

"Зараз оформлено уже 392 іноземних спостерігача та 86 представників ЗМІ. Загалом, за списком зареєстровано вже 1908 спостерігачів та акредитовано 333 представника іноземних ЗМІ. Найбільший наплив очікується за три дні до виборів", – сказав Серватюк.

Департамент комунікацій МВС України

Департамент комунікацій МВС України

Департамент комунікацій МВС України

Департамент комунікацій МВС України

Департамент комунікацій МВС України

Як повідомляв OBOZREVATEL, починаючи з 23 березня Національна поліція України почала забезпечувати цілодобову охорону всіх виборчих комісій.

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