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Муженко назвав головну проблему української армії

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Однією з найсерйозніших проблем нової української армії став відтік кадрів, який посилився після прийняття закону, що дозволяє військовослужбовцям звільнятися після закінчення контракту.

Про це в інтерв'ю ВВС розповів глава Генштабу Віктор Муженко, додавши, що відтоку сприяють у першу чергу проблеми матеріального і соціального характеру.

"Є й особисті фактори, а також психологічна і фізична втома від служби. Є військові, які звільняються, але за деякий час повертаються знову до зброї. Але відтік кадрів дійсно є і це певним чином впливає на стан готовності ЗСУ. Бо ми змушені набирати нових контрактників, проводити повний цикл їхньої підготовки, а через певний термін вони знову звільняються. Нам потрібно тримати потужне ядро ​​ВС, тоді це сприятиме посиленню боєздатності армії", - розповів Муженко.

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Нагадаємо, раніше боєць "Королівської" бригади ЗСУ Роман Карапінка заявив, що найближчим часом українські військові можуть піти на штурм, щоб звільнити окуповані території Донецької та Луганської областей.

Особа
Віктор Муженко
Місце
Україна
Об'єкт
Збройні сили України
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Бля, ви б по швидкості, тролі, перше місце на олімпіаді взяли
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Русский Солдат
Русский Солдат
А шо, нет желающих подохнуть за бизнес на военных поставках петрушки киевского?
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Бог Хохлов
Бог Хохлов
армия целиком состоит из проблем
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