Муженко назвав головну проблему української армії

Однією з найсерйозніших проблем нової української армії став відтік кадрів, який посилився після прийняття закону, що дозволяє військовослужбовцям звільнятися після закінчення контракту.

Про це в інтерв'ю ВВС розповів глава Генштабу Віктор Муженко, додавши, що відтоку сприяють у першу чергу проблеми матеріального і соціального характеру.

"Є й особисті фактори, а також психологічна і фізична втома від служби. Є військові, які звільняються, але за деякий час повертаються знову до зброї. Але відтік кадрів дійсно є і це певним чином впливає на стан готовності ЗСУ. Бо ми змушені набирати нових контрактників, проводити повний цикл їхньої підготовки, а через певний термін вони знову звільняються. Нам потрібно тримати потужне ядро ​​ВС, тоді це сприятиме посиленню боєздатності армії", - розповів Муженко.

Нагадаємо, раніше боєць "Королівської" бригади ЗСУ Роман Карапінка заявив, що найближчим часом українські військові можуть піти на штурм, щоб звільнити окуповані території Донецької та Луганської областей.