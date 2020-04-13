Коронавірус мутує кожні 4 дні – український біолог

Майже 80% населення переносить коронавірусну хворобу в легкій формі або взагалі не відчуває жодних симптомів нездужання.

Про це OBOZREVATEL розповіла кандидатка біологічних наук Надія Жолобак. Згідно з останніми дослідженнями, розрахована швидкість мутації коронавірусу – одна нуклеотидна заміна приблизно кожні чотири дні. Це удвічі повільніше, ніж відомо для вірусу грипу.

"Якщо говорити про випадок на Буковині, де зафіксовано безсимптомний спалах, то тут річ у тім, що якщо раніше не було можливості проводити широке тестування всіх імовірних хворих, то тепер почали обстежувати більше людей... Епідемічний аналіз перебігу COVID-19 у Китаї дозволяє зробити висновок, що майже 80% населення переносить захворювання в легкій формі або взагалі не відчуває жодних симптомів нездужання", – підкреслила Жолобак.

Вчена також додала, що з 20% хворих із ознаками захворювання, 3-5% може зіткнутися зі складнощами під час лікування. У них коронавірусна інфекція може мати важку форму.

Варто зазначити, в селі Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області зафіксовано спалах коронавірусної інфекції, у багатьох випадках – без симптомів. Підтверджено щонайменше вісім заражень, ще три людини – з підозрою на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні провели 11136 тестувань у людей з підозрою на коронавірус COVID-19. Всього з початку року зробили 32 496 аналізів.

Станом на 13 квітня коронавірус зменшив темп у Європі, де зареєстрували рекордно низьку кількість заражень і смертей, проте повернувся в Китай і пришвидшився в Україні.

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