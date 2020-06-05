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5 червня • оновлено в 09:07
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Мукачево затопило через сильну зливу: вулиці пішли під воду. Відео

1.2т
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У четвер, 4 червня, через сильну зливу затопило місто Мукачево на Закарпатті. Фото і відео негоди показали місцеві жителі в мережі.

Увечері за кілька хвилин там випала місячна норма опадів – 54 мм. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Аномальна кількість опадів перевантажило зливову каналізацію У результаті затопленими виявилися Першотравнева набережна, вулиця Небесної сотні і ще десятки інших. Після дощу машини "плавали" по вулицях.

У Мукачеві злива затопила вулиці

У Мукачеві злива затопила вулиці

facebook.com/groups/MukachevoSOS

У Мукачеві злива затопила вулиці

У Мукачеві злива затопила вулиці

Перший кабельний

У Мукачеві злива затопила вулиці

У Мукачеві злива затопила вулиці

fakty.ua

Комунальні підприємства почали відновлювати наслідки зливи. За прогнозами синоптиків, дощі на Закарпатті найближчим часом не припиняться.

У Мукачеві злива затопила вулиці

У Мукачеві злива затопила вулиці

facebook.com/groups/MukachevoSOS

У Мукачеві злива затопила вулиці

У Мукачеві злива затопила вулиці

fakty.ua

У Мукачеві злива затопила вулиці

У Мукачеві злива затопила вулиці

fakty.ua

У Мукачеві злива затопила вулиці

У Мукачеві злива затопила вулиці

podiji.ko.net.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що погода в Україні в п'ятницю, 5 червня, буде дощовою. Короткочасні опади прогнозують у західних, північних і східних областях.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
Теги
злива погода
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