"Можна помріяти про весну!" Синоптикиня попередила про похолодання в Україні

В Україні у четвер, 16 січня, очікується антициклональна суха, але дещо похмура погода.

Температура повітря становитиме +1… +5, на заході трохи тепліше – до +4… +9 градусів удень. Про це в своєму прогнозі на сторінці у Facebook розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

У Києві, додала вона, цього дня може збільшитися хмарність і тому буде свіжіше. Максимально в столиці – приблизно +2 градуси.

Синоптикиня попередила про незначне похолодання

"Якщо хочеться чогось багато і лавиною, то хіба в кіно і казках. А так, поступово і спокійно.

Якщо хтось хоче сильних морозів і багато снігу, спочатку доведеться потішитися невеликим похолоданням найближчим часом", – зауважила Діденко.

Вона додала, що це похолодання прийде на Водохреще, коли більшість із нас "чекає якогось особливого холоду". Щоправда, таким він на свято 19 січня не очікується, але буде – до невеликих морозів.

Водночас невідомо, чи прийдуть ще до України цієї зими пристойний мороз і снігові замети. Як підкреслила синоптикиня, це поступово спостерігатиметься лише за циркуляцією атмосферних процесів.

"Тому погода поки що сприяє усім людським слабкостям – чоботам на шпильках, запхнути шапку у сумку, розпустивши волосся, і нову зимову куртку вигуляти, і одночасно темні окуляри на носі, і лопати від снігу поберегти, і довше попліткувати на вулиці з подружкою, яку випадково зустріли, і вкотре зібратися на йогу і навіть помріяти про весну", – підсумувала свій прогноз Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Водохреще, яке християни східного обряду відзначатимуть 19 січня, в Україні буде аномально тепла погода.

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