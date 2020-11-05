МОЗ вирішило розширити діагностику швидкими тестами: хто їх отримає

Міністерство охорони здоров'я України вирішило розширити діагностику коронавірусу експрес-тестами.

Вчора, 4 листопада, Кабінет міністрів перепрофілював у системі охорони здоров'я кошти для закупівлі першої партії експрес-тестів, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він зазначив, що додатково виділилося 80 млн грн.

Крім того, виділено 1 млрд гривень для подальшої закупівлі експрес-тестів, які будуть доставлені сімейним лікарям, мобільним бригадам і медустановам, які продовжують госпіталізувати хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я буде вимагати в Кабінету міністрів посилити карантин в Україні через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.