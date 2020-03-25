МОЗ розповів, скільки українців за кордоном одужали від коронавірусу

Станом на 25 березня вже шість українців, які перебувають за межами рідної країни, одужали від коронавірусу.

Такі дані озвучила представниця Міністерства охорони здоров'я України на брифінгу 25 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус "Главком"

"Уже шість українських громадян за межами держави повністю одужали від коронавірусної інфекції. З них в Польщі – одна особа, в Італії – одна особа, в Японії – чотири", – сказала вона.

Разом з тим, 18 українців за кордоном зараз хворіють на коронавірус, ще 152 людини перебувають на карантині.

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