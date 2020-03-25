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25 березня • оновлено в 13:17
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МОЗ розповів, скільки українців за кордоном одужали від коронавірусу

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Станом на 25 березня вже шість українців, які перебувають за межами рідної країни, одужали від коронавірусу.

Такі дані озвучила представниця Міністерства охорони здоров'я України на брифінгу 25 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус

Коронавірус

"Главком"

"Уже шість українських громадян за межами держави повністю одужали від коронавірусної інфекції. З них в Польщі – одна особа, в Італії – одна особа, в Японії – чотири", – сказала вона.

Разом з тим, 18 українців за кордоном зараз хворіють на коронавірус, ще 152 людини перебувають на карантині.

Новина оновлюється.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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