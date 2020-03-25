МОЗ підтвердив 145 заражених коронавірусом та 5 смертей в Україні

В Україні офіційно підтверджено 145 випадків коронавірусу COVID-19, з яких п'ять – летальних.
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Такі дані досліджень вірусологічної референс-лабораторії оприлюднив Центр громадського здоров'я у Facebook.
Протягом дня підтверджено 32 нових випадки.
Всього зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19. Один пацієнт одужав, повторне лабораторне дослідження на виявило вірусу в організмі.
facebook.com/phc.org.ua
Дані по областях виглядають так:
Вінницька область – 1 протягом доби;
Волинська область – 2, з них 1 протягом останньої доби;
Дніпропетровська область – 2;
Донецька область – 1;
Житомирська область – 2 (1 летальний);
Запорізька область – 7, із них 5 протягом доби;
Івано-Франківська область – 16, із них 11 протягом доби (2 летальних);
Київ – 34, із них 3 протягом доби;
Київська область – 24, із них 2 протягом доби;
Луганська область – 1 протягом доби;
Львівська область – 2;
Одеська область – 4, з них 3 протягом доби;
Тернопільська область – 8, із яких 4 протягом останньої доби, (1 летальний);
Херсонська область – 1 протягом доби;
Черкаська область – 2, із них 1 протягом доби;
Чернівецька область – 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10:00 25 березня в Міністерстві охорони здоров'я підтверджували 113 інфікованих.
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