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25 березня • оновлено в 23:41
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П'ять смертей від коронавірусу в Україні і 145 заражених: МОЗ оприлюднив дані на 25 березня

21.2т
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В Україні офіційно підтверджено 145 випадків коронавірусу COVID-19, з яких п'ять – летальних.

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Такі дані досліджень вірусологічної референс-лабораторії оприлюднив Центр громадського здоров'я у Facebook.

МОЗ підтвердив 145 заражених коронавірусом та 5 смертей в Україні

Протягом дня підтверджено 32 нових випадки.

Всього зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19. Один пацієнт одужав, повторне лабораторне дослідження на виявило вірусу в організмі.

МОЗ підтвердив 145 заражених коронавірусом та 5 смертей в Україні

facebook.com/phc.org.ua

Дані по областях виглядають так:

  • Вінницька область – 1 протягом доби;

  • Волинська область – 2, з них 1 протягом останньої доби;

  • Дніпропетровська область – 2;

  • Донецька область – 1;

  • Житомирська область – 2 (1 летальний);

  • Запорізька область – 7, із них 5 протягом доби;

  • Івано-Франківська область – 16, із них 11 протягом доби (2 летальних);

  • Київ – 34, із них 3 протягом доби;

  • Київська область – 24, із них 2 протягом доби;

  • Луганська область – 1 протягом доби;

  • Львівська область – 2;

  • Одеська область – 4, з них 3 протягом доби;

  • Тернопільська область – 8, із яких 4 протягом останньої доби, (1 летальний);

  • Херсонська область – 1 протягом доби;

  • Черкаська область – 2, із них 1 протягом доби;

  • Чернівецька область – 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10:00 25 березня в Міністерстві охорони здоров'я підтверджували 113 інфікованих.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Букет Красивый
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Судя по карте, как ветер дул, так он и перелетел. А говорили что дальше 3 метров не летит.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ну вот, проблема туберкулеза решена, теперь все разговоры про коронавирусную вполне излечимую инфекцию. Вот как проблемы решают клоуны, помогут помереть, но вирус не пустят
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