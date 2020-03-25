МОЗ підтвердив 145 заражених коронавірусом та 5 смертей в Україні

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив у зверненні до українців, що коронавірус набирає швидкість, тому число інфікованих та померлих буде збільшуватися. При цьому він підкреслив, що медицина України не готова до цього виклику.

В Італії вже четвертий день поспіль спостерігається позитивна тенденція. За останню добу померло на 60 осіб менше, ніж за попередні (683 проти 743). Заразилося теж трохи менше людей (5210 проти 5249).

В Україні продовжили карантин на 30 днів, до 24 квітня. Також Кабмін ввів надзвичайну ситуацію по всій країні. Шмигаль заявив, що якщо поширення хвороби буде зупинено, то обмеження знімуть раніше.

У ВООЗ оголосили новий можливий епіцентр коронавируса: їм можуть стати США.