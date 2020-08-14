МОЗ назвало регіони України, по яких COVID-19 вдарив найбільше

В Україні, яка побила ще один рекорд за добовим приростом випадків коронавірусу (+1732), нині найбільша кількість активних хворих спостерігається на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті.

Зокрема, нині в зазначених регіонах на 100 тис. населення припадає понад 250 пацієнтів, які все ще лікуються від COVID-19. Про це свідчать останні дані Міністерства охорони здоров’я.

Крім цього, у МОЗ додали, що станом на 14 серпня показник смертності в Україні від коронавірусу становить 2,3%. Хоча в кількісному співвідношенні ті, хто одужав, усе ще перевищують кількість летальних випадків.

Так, найбільшу кількість активних хворих із діагнозом COVID-19 на 100 тис. населення зареєстровано у:

Львівській області – 326,4;

Івано-Франківській області – 267;

Закарпатській області – 255,8.

Карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Найвищий показник летальності спостерігається у:

Кіровоградській області – 5,3%;

Закарпатській області – 3,8%;.

Черкаській області – 3,5%.

Зазначимо, що найбільше нових заражених коронавірусом за останню добу зареєстрували в Харківській області – 205, Львівській – 184, Одеській – 160, Івано-Франківській – 138, Чернівецькій – 154 і місті Києві – 158.

Області-лідери України за кількістю хворих на COVID-19 (covid19.rnbo.gov.ua)

Як зауважив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, за останній час до регіонів-рекордсменів приєдналися ті, де ще донедавна спостерігався низький показник захворюваності. Зокрема, Харківська та Одеська області.

Додамо, що з початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в Україні зафіксували у Львівській області – 11 658, Києві – 10 160, у Рівненській – 7326 і Чернівецькій областях – 7264.

Скриншот (Facebook Центр громадського здоров’я МОЗ України)

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 14 серпня, в Україні офіційно підтверджено 87 872 випадків коронавірусної інфекції. З них 1732 – виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту. Від COVID-19 у країні померли вже 2011 осіб, а 46 797 пацієнтів повністю побороли хворобу.