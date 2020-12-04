МОЗ хоче обійтися без локдауну, але ввести жорсткий карантин з початку січня

В Україні мають намір запровадити жорсткий карантин, але без локдауну з перших днів січня 2021 року. До кінця грудня 2020 року посилювати карантин не будуть.

Про це на брифінгу в п'ятницю, 4 грудня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначивши, що такий карантин повинен бути мінімум три тижні.

"Спираючись на медичні показники ми будемо пропонувати плановий жест карантин починаючи з перших днів січня. Тривалість повинна бути протягом трьох тижнів", – зазначив він.

Міністр додав, що в Україні з кінця січня і протягом лютого очікується пік захворюваності на грип.

"Це сезонний пік, який відбувається щорічно. Це також призведе до великого навантаження на нашу медичну систему. Саме тому до цього періоду необхідно підійти з мінімальними цифрами захворюваності на COVID-19", – пояснив глава МОЗ.

Степанов підкреслив, що в Україні вводити жорсткий карантин в грудні немає необхідності.

"Ще раз підкреслюю, наша медична система витримує", – підсумував він.

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