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22 березня • оновлено в 19:15
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МОЗ дав рекомендації для осіб із підозрою на коронавірус

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Міністерство охорони здоров'я України надало рекомендації для осіб із підозрою або підтвердженим діагнозом коронавірус COVID-2019, які перебувають вдома у самоізоляції.

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Їх розмістив Telegram-канал МОЗу Коронавірус_інфо. У відомстві зазначили, що самоізоляція при симптомах китайського вірусу допоможе не тільки убезпечити себе, але і вберегти від інфікування сотні співгромадян.

Так, у разі виявлення симптомів коронавірусу МОЗ радить:

МОЗ дав рекомендації для осіб у самоізоляції

МОЗ дав рекомендації для осіб у самоізоляції

  1. Залишайтеся вдома, окрім ситуацій, коли потребуєте медичної допомоги;

  2. Ізолюйте себе від інших людей і тварин у своєму будинку/квартирі;

  3. Заздалегідь зателефонуйте і попередьте сімейного лікаря;

  4. Носіть захисну маску;

  5. Дотримуйтесь правил гігієни під час чхання чи кашлю;

  6. Часто мийте руки;

  7. Використовуйте індивідуальні предмети домашнього вжитку;

  8. Дезінфекція предметів/поверхонь;

  9. Моніторинг стану здоров'я;

  10. Припинення самоізоляції.

Рекомендації МОЗ для осіб із симптомами коронавірусу

Рекомендації МОЗ для осіб із симптомами коронавірусу

Телеграм Коронавірус_інфо

Рекомендації МОЗ для осіб із симптомами коронавірусу

Рекомендації МОЗ для осіб із симптомами коронавірусу

Телеграм Коронавірус_інфо

Як повідомляв OBOZREVATEL, також рекомендації через коронавірус дали у МЗС України. Насамперед порадили тимчасово утриматися від поїздок до міст і країн, найбільш уражених хворобою.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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