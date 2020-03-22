МОЗ дав рекомендації для осіб із підозрою на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я України надало рекомендації для осіб із підозрою або підтвердженим діагнозом коронавірус COVID-2019, які перебувають вдома у самоізоляції.
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Їх розмістив Telegram-канал МОЗу Коронавірус_інфо. У відомстві зазначили, що самоізоляція при симптомах китайського вірусу допоможе не тільки убезпечити себе, але і вберегти від інфікування сотні співгромадян.
Так, у разі виявлення симптомів коронавірусу МОЗ радить:
МОЗ дав рекомендації для осіб у самоізоляції
Залишайтеся вдома, окрім ситуацій, коли потребуєте медичної допомоги;
Ізолюйте себе від інших людей і тварин у своєму будинку/квартирі;
Заздалегідь зателефонуйте і попередьте сімейного лікаря;
Носіть захисну маску;
Дотримуйтесь правил гігієни під час чхання чи кашлю;
Часто мийте руки;
Використовуйте індивідуальні предмети домашнього вжитку;
Дезінфекція предметів/поверхонь;
Моніторинг стану здоров'я;
Припинення самоізоляції.
Рекомендації МОЗ для осіб із симптомами коронавірусу
Телеграм Коронавірус_інфо
Рекомендації МОЗ для осіб із симптомами коронавірусу
Телеграм Коронавірус_інфо
Як повідомляв OBOZREVATEL, також рекомендації через коронавірус дали у МЗС України. Насамперед порадили тимчасово утриматися від поїздок до міст і країн, найбільш уражених хворобою.
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