МОЗ дав рекомендації для осіб із підозрою на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я України надало рекомендації для осіб із підозрою або підтвердженим діагнозом коронавірус COVID-2019, які перебувають вдома у самоізоляції.

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Їх розмістив Telegram-канал МОЗу Коронавірус_інфо. У відомстві зазначили, що самоізоляція при симптомах китайського вірусу допоможе не тільки убезпечити себе, але і вберегти від інфікування сотні співгромадян.

Так, у разі виявлення симптомів коронавірусу МОЗ радить:

МОЗ дав рекомендації для осіб у самоізоляції

Залишайтеся вдома, окрім ситуацій, коли потребуєте медичної допомоги; Ізолюйте себе від інших людей і тварин у своєму будинку/квартирі; Заздалегідь зателефонуйте і попередьте сімейного лікаря; Носіть захисну маску; Дотримуйтесь правил гігієни під час чхання чи кашлю; Часто мийте руки; Використовуйте індивідуальні предмети домашнього вжитку; Дезінфекція предметів/поверхонь; Моніторинг стану здоров'я; Припинення самоізоляції.

Рекомендації МОЗ для осіб із симптомами коронавірусу Телеграм Коронавірус_інфо

Рекомендації МОЗ для осіб із симптомами коронавірусу Телеграм Коронавірус_інфо

Як повідомляв OBOZREVATEL, також рекомендації через коронавірус дали у МЗС України. Насамперед порадили тимчасово утриматися від поїздок до міст і країн, найбільш уражених хворобою.

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