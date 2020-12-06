МОЗ 2021 року планує вакцинувати від COVID-19 половину населення України

Міністерство охорони здоров'я України 2021 року має намір охопити щепленнями від коронавірусу половину населення країни.

Так, вакцинувати планується 21 мільйон осіб. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає "РБК-Україна".

Зокрема, щеплення буде передбачено для людей, які входять до групи ризику за професійними ознаками, у зв'язку із захворюваннями, а також віком. До них належать:

працівники медицини, у тому числі працівники, які безпосередньо беруть участь в боротьбі з коронавірусом – 402,2 тисячі осіб;

військовослужбовці – учасники Операції об'єднаних сил – 41 тисяча осіб;

соціальні працівники – 156,9 тисячі;

вчителі та інші працівники освіти – 1,43 мільйона;

особи, які проживають в установах тривалого догляду, а також персонал цих установ – 136,5 тисячі;

люди віком від 60 років – близько 9,8 мільйона осіб;

дорослі від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями – 6,37 мільйона;

працівники структур держбезпеки: військові, поліція, Національна гвардія, СБУ та Держслужба з надзвичайних ситуацій – 570,7 тисячі;

ув'язнені в СІЗО або в'язницях, а також співробітники цих установ – 65,8 тисячі;

інші професійні групи і категорії населення – 1,72 мільйона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що перші вакцини від COVID-19 очікуються в Україні вже в першому кварталі 2021 року.