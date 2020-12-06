МОЗ 2021 року планує вакцинувати від COVID-19 половину населення України

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Суспільство
1,0 т.
Щеплення передбачено для людей, які входять до групи ризику коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України 2021 року має намір охопити щепленнями від коронавірусу половину населення країни.

Так, вакцинувати планується 21 мільйон осіб. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає "РБК-Україна".

Зокрема, щеплення буде передбачено для людей, які входять до групи ризику за професійними ознаками, у зв'язку із захворюваннями, а також віком. До них належать:

  • працівники медицини, у тому числі працівники, які безпосередньо беруть участь в боротьбі з коронавірусом – 402,2 тисячі осіб;

  • військовослужбовці – учасники Операції об'єднаних сил – 41 тисяча осіб;

  • соціальні працівники – 156,9 тисячі;

  • вчителі та інші працівники освіти – 1,43 мільйона;

  • особи, які проживають в установах тривалого догляду, а також персонал цих установ – 136,5 тисячі;

  • люди віком від 60 років – близько 9,8 мільйона осіб;

  • дорослі від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями – 6,37 мільйона;

  • працівники структур держбезпеки: військові, поліція, Національна гвардія, СБУ та Держслужба з надзвичайних ситуацій – 570,7 тисячі;

  • ув'язнені в СІЗО або в'язницях, а також співробітники цих установ – 65,8 тисячі;

  • інші професійні групи і категорії населення – 1,72 мільйона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що перші вакцини від COVID-19 очікуються в Україні вже в першому кварталі 2021 року.

УкраїнаКоронавірусВакцинація в УкраїніВакцина від коронавірусуВіктор Ляшко