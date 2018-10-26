''Москва готується до вторгнення'': Філарет озвучив плани Кремля щодо Томосу

Українська церква і держава не закликає до насильства і не збирається силою відбирати храми у Московського патріархату, чутки про це поширюються прибічниками окупантів.

На думку предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета, це робиться для того, щоб виправдати чергове вторгнення Москви в Україну.

"Не стільки говорять про Томос, як про захоплення храмів. Усе це йде з Москви. Москва готує підстави, щоб втрутитися силою, як на Донбасі. Зараз хочуть нову причину придумати — захист російської церкви Московського патріархату, захист православних. І тому, знаючи це, ми не допустимо ніякого насильства і не дамо приводів влазити в наші українські справи і церковне життя", — заявив Філарет.

Патріарх Філарет

На агресивно налаштованих радикалів є вплив поліції і влади.

"Після Майдану радикальні сили хотіли захопити Києво-Печерську Лавру. Ми сказали, що ми проти, і вони відступили. Послухали нас тоді й послухають у майбутньому, думаю", — відповів Філарет на питання про те, як заспокоїти войовничих людей.

За словами архієпископа Чернігівського і Ніжинського, спікера Української православної церкви Київського патріархату Євстратія (Зорі), Україна робить все, щоб не нагнітати ситуацію.

"Ми не закликаємо до агресії, не повинно бути захоплень і насильства. Українська держава теж робить усе, щоб не нагнітати ситуацію і не провокувати. З боку держави все було зроблено, щоб попередити ситуацію. Навіть радикальні партії та організації не говорять і не закликають. Хто про це говорить і кому це вигідно? Москва і їхні сателіти. Не потрібно прискорювати те, що і так станеться", — заявив він.

Євстратій (Зоря)

Філарет також прокоментував загрозу з боку МП всередині єдиної церкви:

"Провокаційні заяви з боку єпископів Московського патріархату є. Але їх може і не бути. Тому що сьогодні є, а через деякий час не буде".

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Філарет пояснив, хто може перешкодити створенню єдиної УПЦ.