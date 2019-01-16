Есть поговорка о том, что глупо искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. В индийской трактовке она звучит иначе: Глупо искать кобру в темной комнате, особенно если она там есть.

Ниже речь пойдет о православии, но так сложилось, что индийская народная мудрость тут гораздо уместнее.

Тем паче, что искать нам все равно придется. Иначе найдут нас. Потому что пока мы празднуем создание независимой украинской церкви, а президент ездит с Томосом по регионам, кто-то действует тихо, но эффективно. Капля вина в яде ни на что не влияет, но капля яда в вине делает его ядовитым. А если речь идет не о капле?

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Итак, после получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви Верховная рада должна принять закон о перерегистрации всех приходов. Второй закон — об избрании религиозного центра. Чтобы не было религиозной борьбы, принадлежность храмов должно определять большинство верующих путем голосования. Если большинство выступит за Московский патриархат, то храм будет принадлежать ему, если за Киевский — то Украинской церкви. Как и лавры. У нас их две — Киево-Печерская и Почаевская. Впрочем, и без принятия закона приходы уже достаточно активно переходят из подчинения РПЦ в украинскую единую церковь. Процесс пошел и его не остановить. Пока локомотивами выступают Западная Украина, Винница, но уже есть сигналы о готовности из Житомирской области, Черкасской, Днепропетровской и Киевской. Так что очень скоро явление станет массовым, особенно если украинская церковь будет пользоваться пусть формальной, но поддержкой власти. И вот тут начинается самое интересное.

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Священнику ничего не стоит не ждать решения большинства верующих на подведомственной территории с надлежащим смирением. Он легко может сам собрать прихожан и предложить в порядке патриотизма и в новых условиях каноничности единой украинской поместной церкви перейти под ее патронат. Если священник пользуется хотя бы минимальным влиянием и правильно подаст эту идею — результат практически гарантирован. И получим мы еще одну "перемогу" с переходом в украинское церковное поле вчерашнего прихода УПЦ МП. Вместе с батюшкой, естественно, как же без него, такого разумного и патриотичного. Отдельные преданные Москве будут упорствовать, но это единицы. Хорошо ли это? Ведь тогда мы получим не только священников, осуждавших "братоубийственную войну на Востоке, которую ведет Киев против своего народа" и отказывавшихся отпевать воинов АТО. Не только благословлявших в Славянске "русское оружие".

Но и массу батюшек, которые их тихо поддерживали. Понятно, что тем, кто общается с Господом без посредников с помощью молитвы это до лампочки. Но приуменьшать влияние церкви на умы я бы не стал. Кстати, монахи и настоятель Святогорской Лавры, где перед нападением на Славянск скрывались вооруженные боевики Гиркина-Стрелкова, они тоже легко сменят флаг и станут условно "своими".

Как и прочие, принимавшие косвенное участие разной степени вовлеченности в антиукраинскую деятельность на протяжении десятилетий. Что с ними делать? Люстрировать? Провести проверку в СБУ на полиграфе? Но как вы себе это представляете? Государство и тем более спецслужбы не могут и не станут вмешиваться в дела церкви, это реальный скандал. А приняв их в качестве "новообращенных патриотов Украины в рясах" мы получим натуральную картину маслом "Бабка Яга в тылу врага" и при случае они с удовольствием нанесут удар в спину. Да и в процессе будут понемножку вредить. Простого решения нет, а принять это с христианским смирением очень опасно.

Аргумент Настоятель Киево-Печерской лавры Павел

Может, я преувеличиваю? Ну, давайте посмотрим. Возьмем настоятеля Киево-Печерской Лавры по прозвищу Паша-Мерседес, которое он получил из-за любви к дорогим машинам. У него хорошее доходное место, дворец под Киевом и, говорят, серьезный аграрный бизнес под "крышей" хозяйства Лавры. Как вы думаете, ради сохранения привычной роскоши может Павел выйти к пастве и крикнуть "Слава Украине! Слава президенту!" или он бросит все и в рубище уйдет послушником в монастырь под Рязанью? У меня большое сердце и меня часто упрекают в излишней доверчивости, но даже для меня поверить в такое — перебор.

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