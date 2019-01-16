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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Московские попы в нагрузку

6.4тЧитати матеріал російською

Есть поговорка о том, что глупо искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. В индийской трактовке она звучит иначе: Глупо искать кобру в темной комнате, особенно если она там есть.

Ниже речь пойдет о православии, но так сложилось, что индийская народная мудрость тут гораздо уместнее.

Тем паче, что искать нам все равно придется. Иначе найдут нас. Потому что пока мы празднуем создание независимой украинской церкви, а президент ездит с Томосом по регионам, кто-то действует тихо, но эффективно. Капля вина в яде ни на что не влияет, но капля яда в вине делает его ядовитым. А если речь идет не о капле?

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Итак, после получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви Верховная рада должна принять закон о перерегистрации всех приходов. Второй закон — об избрании религиозного центра. Чтобы не было религиозной борьбы, принадлежность храмов должно определять большинство верующих путем голосования. Если большинство выступит за Московский патриархат, то храм будет принадлежать ему, если за Киевский — то Украинской церкви. Как и лавры. У нас их две — Киево-Печерская и Почаевская. Впрочем, и без принятия закона приходы уже достаточно активно переходят из подчинения РПЦ в украинскую единую церковь. Процесс пошел и его не остановить. Пока локомотивами выступают Западная Украина, Винница, но уже есть сигналы о готовности из Житомирской области, Черкасской, Днепропетровской и Киевской. Так что очень скоро явление станет массовым, особенно если украинская церковь будет пользоваться пусть формальной, но поддержкой власти. И вот тут начинается самое интересное.

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Священнику ничего не стоит не ждать решения большинства верующих на подведомственной территории с надлежащим смирением. Он легко может сам собрать прихожан и предложить в порядке патриотизма и в новых условиях каноничности единой украинской поместной церкви перейти под ее патронат. Если священник пользуется хотя бы минимальным влиянием и правильно подаст эту идею — результат практически гарантирован. И получим мы еще одну "перемогу" с переходом в украинское церковное поле вчерашнего прихода УПЦ МП. Вместе с батюшкой, естественно, как же без него, такого разумного и патриотичного. Отдельные преданные Москве будут упорствовать, но это единицы. Хорошо ли это? Ведь тогда мы получим не только священников, осуждавших "братоубийственную войну на Востоке, которую ведет Киев против своего народа" и отказывавшихся отпевать воинов АТО. Не только благословлявших в Славянске "русское оружие".

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Но и массу батюшек, которые их тихо поддерживали. Понятно, что тем, кто общается с Господом без посредников с помощью молитвы это до лампочки. Но приуменьшать влияние церкви на умы я бы не стал. Кстати, монахи и настоятель Святогорской Лавры, где перед нападением на Славянск скрывались вооруженные боевики Гиркина-Стрелкова, они тоже легко сменят флаг и станут условно "своими".

Как и прочие, принимавшие косвенное участие разной степени вовлеченности в антиукраинскую деятельность на протяжении десятилетий. Что с ними делать? Люстрировать? Провести проверку в СБУ на полиграфе? Но как вы себе это представляете? Государство и тем более спецслужбы не могут и не станут вмешиваться в дела церкви, это реальный скандал. А приняв их в качестве "новообращенных патриотов Украины в рясах" мы получим натуральную картину маслом "Бабка Яга в тылу врага" и при случае они с удовольствием нанесут удар в спину. Да и в процессе будут понемножку вредить. Простого решения нет, а принять это с христианским смирением очень опасно.

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Аргумент

Аргумент

Настоятель Киево-Печерской лавры Павел

Может, я преувеличиваю? Ну, давайте посмотрим. Возьмем настоятеля Киево-Печерской Лавры по прозвищу Паша-Мерседес, которое он получил из-за любви к дорогим машинам. У него хорошее доходное место, дворец под Киевом и, говорят, серьезный аграрный бизнес под "крышей" хозяйства Лавры. Как вы думаете, ради сохранения привычной роскоши может Павел выйти к пастве и крикнуть "Слава Украине! Слава президенту!" или он бросит все и в рубище уйдет послушником в монастырь под Рязанью? У меня большое сердце и меня часто упрекают в излишней доверчивости, но даже для меня поверить в такое — перебор.

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Автор
Кирило СазоновКирило Сазонов
Місце
Україна
Джерело
Джерело:site.ua
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Всех московских попов, переходящих под ПЦУ, проверить на доходы, если переход искренний, роскошь должны добровольно выставить на аукцион, выручку распределить по домам интернатам, если поп не согласен, а паства хочет в ПЦУ, прислать адекватного батюшку, а кацапскому попу подарить белет до Мацквы...
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Мамчик Таня
Мамчик Таня
не суди и не судим будешь,сразу чувствуется что ты не верующий человек
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Бор Тарас
Бор Тарас
Мамчик Таня,в интернете "гуляет" несколько роликов,где показывается "аскетизм" настоятеля Киево-Печерской Лавры.
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Да,Паша в рубище и в монастыре под Рязанью на воде и черном хлебе(краюхе)-дас ист фантастишь!Толстая его жопа,привыкшая к мягким подушкам Мерина,умрет на деревянной скамье холодной кельи,поперхнувшись краюхой черствого ржаного хлебца.Паша,оно тебе надо?
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