Россияне привезли на оккупированный Донбасс целый арсенал радиоэлектронной борьбы: "Леер-3", "Красуха-2", "Репеллент-1" и новейший комплекс “Былина”. Как это отразится на обороне Украины и как противостоять таким комплексам? - Ред.

Вообще средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - это очень мощный вид современного оружия. Суть его состоит в том, что фактически РЭБ ликвидируют коммуникацию между подразделениями, не давая возможности эффективного управления войсками. Также РЭБ ликвидирует коммуникацию между всеми видами беспилотной техники, которая управляется по радиоволнам. Ликвидировать эту проблему можно либо диверсионными методами, либо делая защищенные каналы управления, как на БПЛА, допустим, когда самолет, понимая, что на него идет излучение, внешнее воздействие, закрывает приемники и летит в автоматическом режиме.

В Украине уже есть самолеты, способные лететь в условиях противодействия РЭБ. И даже я скажу, что сейчас как раз на стадии подписания контракт о выпуске этих самолетов.

С точки зрения ликвидации - у нас запрещено применение тяжелой артиллерии. РЭБ действует на расстоянии, если по земле с развернутыми антеннами, то до 20 км, в зоне прямой видимости - до 10 км. Т.е. для того, чтобы уничтожить эту станцию, нужна артиллерия, как минимум 120-е, 150-е калибры. У нас запрещено применение этих калибров (по Минским соглашениям в зоне конфликта - Ред.). Поэтому противодействовать мы сейчас никак не можем. Возможно кто-то выскажет другую точку зрения, но я не знаю как, кроме артиллерии или диверсионных групп, противодействовать воздействию РЭБ.

Новини Крышка в европейское военное будущее захлопнулась

У нас есть такие комплексы РЭБ и ведутся их разработки, часть их поставлена на вооружение, применяют ли эти комплексы - я не могу сказать. Просто Россия раньше, чем мы поняла необходимость развития таких войск, как радиоэлектронная борьба и радиоэлектронная разведка, поэтому они продвинулись вперед. Но при государственной поддержке и целевой разработке мы в состоянии делать комплексы, не уступающие по своим характеристикам российским РЭБам.

РЭБ - это не летальное оружие, это системы блокировки связи, блокировки дистанционных систем управления. Я не знаю всех Минских договоренностей, но я не думаю, что нелетальное оружие запрещено применять. Это система разведки, перехвата данных и система блокировки управления, связи и все, что связано с распространением радиоволн. Я не думаю, что они запрещены в применении.