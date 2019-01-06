Морози і снігопади: синоптики уточнили прогноз по Україні

У неділю, 6 січня, в Україні почне потроху холоднішати. Також знову прийдуть снігопади.
Так, від 4 до 7 градусів із позначкою "мінус" термометри покажуть удень у центрі, на півночі і сході країни, а ось вночі температура повітря там впаде до 10-12 нижче нуля, повідомляє Укргідрометцентр.
Трохи тепліше у цей час буде на заході. Там у денний час доби очікується від 1 до 4 морозу, а ось у нічний – від 6 до 11 з позначкою "мінус".
Погода в Україні
Vgorode.ua
На півдні міцні морози не очікуються. Удень синоптики прогнозують від 1 до 3 морозу, а вночі стовпчики термометрів покажуть 4-7 нижче нуля.
Снігопади пройдуть по всій території України, крім Чернігівської, Сумської, Полтавської та Херсонської областей.
У Києві 6 січня також очікується сніг. Вдень температура повітря буде коливатися від -4 до -6, вночі від -6 до -8.
Нагадаємо, що в Європі на Різдво температура коливатиметься близько нуля, з опадами у вигляді мокрого снігу. Так, в Італії та Іспанії 7-8 січня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Тільки в Іспанії температура впаде до +5 ... +8 градусів.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019 й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.
У той же час синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.
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