Морози і снігопади: синоптики уточнили прогноз по Україні

У неділю, 6 січня, в Україні почне потроху холоднішати. Також знову прийдуть снігопади.

Так, від 4 до 7 градусів із позначкою "мінус" термометри покажуть удень у центрі, на півночі і сході країни, а ось вночі температура повітря там впаде до 10-12 нижче нуля, повідомляє Укргідрометцентр.

Трохи тепліше у цей час буде на заході. Там у денний час доби очікується від 1 до 4 морозу, а ось у нічний – від 6 до 11 з позначкою "мінус".

Погода в Україні Vgorode.ua

На півдні міцні морози не очікуються. Удень синоптики прогнозують від 1 до 3 морозу, а вночі стовпчики термометрів покажуть 4-7 нижче нуля.

Снігопади пройдуть по всій території України, крім Чернігівської, Сумської, Полтавської та Херсонської областей.

У Києві 6 січня також очікується сніг. Вдень температура повітря буде коливатися від -4 до -6, вночі від -6 до -8.

Нагадаємо, що в Європі на Різдво температура коливатиметься близько нуля, з опадами у вигляді мокрого снігу. Так, в Італії та Іспанії 7-8 січня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Тільки в Іспанії температура впаде до +5 ... +8 градусів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :