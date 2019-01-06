МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Морози і снігопади: синоптики уточнили прогноз по Україні

3.6тЧитати матеріал російською

У неділю, 6 січня, в Україні почне потроху холоднішати. Також знову прийдуть снігопади.

Так, від 4 до 7 градусів із позначкою "мінус" термометри покажуть удень у центрі, на півночі і сході країни, а ось вночі температура повітря там впаде до 10-12 нижче нуля, повідомляє Укргідрометцентр.

Трохи тепліше у цей час буде на заході. Там у денний час доби очікується від 1 до 4 морозу, а ось у нічний – від 6 до 11 з позначкою "мінус".

Новини
Ударить до -15: синоптики дали точний прогноз погоди по Україні

Погода в Україні

Погода в Україні

Vgorode.ua

На півдні міцні морози не очікуються. Удень синоптики прогнозують від 1 до 3 морозу, а вночі стовпчики термометрів покажуть 4-7 нижче нуля.

Снігопади пройдуть по всій території України, крім Чернігівської, Сумської, Полтавської та Херсонської областей.

Новини
Хуртовини і дощі відступлять: з'ясувалося, коли в Україні покращиться погода
Морози і снігопади: синоптики уточнили прогноз по Україні

У Києві 6 січня також очікується сніг. Вдень температура повітря буде коливатися від -4 до -6, вночі від -6 до -8.

Нагадаємо, що в Європі на Різдво температура коливатиметься близько нуля, з опадами у вигляді мокрого снігу. Так, в Італії та Іспанії 7-8 січня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Тільки в Іспанії температура впаде до +5 ... +8 градусів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

  • Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019 й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

  • У той же час синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
0
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Прогноз по Украине - стабильно негативный. Сдулась Несамостийная.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Я сплю с открытыми дверьми на балконы...жарко...батареи раскалённые....Россия...эх... Квартплата..??5600 р...при доходе за...сотню)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги