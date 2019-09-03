Морози і дощ зі снігом: синоптики пообіцяли сувору осінь в Україні

В Україні в 2019 році вересень буде відносно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цією пори року.

Так, народний синоптик Леонід Горбань попередив, що вже 11-13 вересня задощить, і стовпчик термометра вдень не підніметься вище 20 градусів, а вночі опуститься нижче +5, пише "Сегодня".

У жовтні, говорить він, погода і зовсім буде класичною осінньою, але різною у північних і південних регіонах. Якщо на півдні тепло збережеться і температура повітря вдень сягне +22, то на півночі буде на 5-7 градусів холоднішою.

Погода восени-2019 Ілюстрація

Місяць очікується дощовим, по кілька днів поспіль буде негода, яка чергуватиметься з сонячними днями.

Листопад же очікується холодним навіть для цієї пори року: за оцінками Горбаня, перші провісники зими у вигляді сильних холодних дощів можливі вже 7-8 листопада, потім після короткого прояснення вони повернуться, але вже з мокрим снігом. Після 15-го буде прохолодно, аж до нічних заморозків.

Синоптики прогнозують, що в кінці листопада до нас прорветься холодний атмосферний фронт із Сибіру, який принесе морози і дощ зі снігом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до України 3 вересня прийдуть дощі, грози і шквали. Температура вдень коливатиметься від 27 до 32°.

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