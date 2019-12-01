Мороз і сніг: синоптики уточнили прогноз погоди на 2 грудня

До України прийшла зимова погода – перший понеділок грудня буде холодним і слизьким.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко, уточнивши, що в багатьох областях випаде сніг.

В Україні очікується сніг та ожеледь pogliad.ua

"Перший грудневий тиждень почнеться в Україні справжніми зимовими явищами – снігом та ожеледицею. 2 грудня сніг почнеться в західних областях, ближче до вечора понеділка сніг пошириться східніше, на Вінниччину, Житомирщину, Кіровоградську, Черкаську область та Київщину. На решті території завтра поки що буде без опадів. Але це – поки що", – зазначила Діденко.

Вона попередила водіїв, що можливі ускладнення на дорогах: ожеледиця, "каша". Температура повітря протягом дня коливатиметься від -2 до +2, на півдні – до +4... +6 градусів.

"У Києві завтра ще, в основному, без опадів, проте надвечір є ймовірність мокрого снігу та снігу. Температура повітря протягом дня понеділка близько нуля, ввечері похолодає до -1… -3 градусів – буде слизько", – додала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики раніше прогнозували, що в Україні прийдешня зима 2020 року буде переважно теплою. Температура в багатьох точках Європи очікується вище норми.

На Новий рік 2020 буде морозно, проте опадів не очікуються. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, під кінець першого зимового місяця до України прийде суттєве похолодання.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!