Мороз до -15 і тумани: синоптики різко змінили прогноз погоди в Україні

У вівторок, 1 січня, в більшості регіонів України не передбачається опадів, проте морози продовжать посилюватися.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, в перший день 2019 року невеликий мокрий сніг і дощ вірогідні лише в західних областях країни. При цьому місцями вранці очікується туман, а також ожеледиця.

"Вітер переважно південно-західний, вночі на Лівобережжі північний, 7-12 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у більшості районів Лівобережжя вночі 6-11° морозу, місцями до 15°, вдень 1-6° морозу", — попередили синоптики.

Відзначимо, напередодні ж синоптики прогнозували, що крім західних областей варто очікувати опадів також в Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій і Луганській областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики стверджували, що Новий 2019 рік в Україні почнеться зі снігопадів і хуртовин, а погода буде менш морозна.

У січні ж 2019 року середня місячна температура становитиме від нуля до 4 градусів морозу, що на півтора-два градуси тепліше показників багаторічних спостережень.