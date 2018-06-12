Несколько дней назад в трендах Ютуба появилось видео известного блогера Романа Алексенко, на котором он нацепил форму патрульной полиции и требовал на дороге взятки у водителей.

Он и его "подруга" решили "закосить" под копов, наклеили на машину синие номера, на себя - форму и вышли на дорогу под Харьковом.

Останавливая машины, они откровенно дое*ывались к водителям и требовали 100-200 грн, чтобы "не составлять протокол".

В конце видео, он и его мадама сидят в кафе (все также в форме) и громко орут, что "сейчас еще выпьют и пойдут на дорогу зарабатывать".

Ну норм, че? Спросите вы? Да х*р там - отвечу я. Ничего не норм.

Я последний, кто будет защищать полицию, но это чистой воды провокация, учитывая то, что на видео он не "раскрывается" в конце перед водителями, да и деньги им обратно не отдает. А потому теперь, каждый из этих водителей точно уверен, что патрульные мудаки и ублюдки, которые ничем не отличаются от старых гайцов.

Еще раз - часть копов действительно уроды, сам сталкивался с беспределом. Но таким видео этот блогер тупо убедил десятки людей в том, что "АСАВ" (см. расшифорвку в Гугле).

Я мог бы понять его, если бы он был примерным водителем и радел за правила и вежливость на дороге, но!

Два дня назад в Запорожской области полиция изъяла его авто, обвинив Романа в подделке документов и номерного знака.

"Сначала водитель отказался предоставить документы на транспортное средство и удостоверение водителя. Полицейский заметил, что номерной знак во время общения с водителем изменился. Сотрудники полиции на обратной стороне номерного знака обнаружили еще один знак, который фискальной службой был объявлен в розыск. Кроме того, при осмотре документов также были выявлены признаки подделки", - заявили в полиции.

То есть вы уловили? Он катался на машине с поддельными документами, меняющимися знаками с "евробляхи", и именно его считают "борцуном за права водителей". Да и до этого в Харькове не раз замечали, как его машина пролетала на красный. Когнитивный диссонанс, не правда ли?

Я неплохо отношусь к тем активистам, которые реально придираются к копам по делу и заставляют тех действовать в рамках закона и учить их. Но когда такой персонаж сначала в форме патрульного вымогает у людей деньги, потом катается на машине с поддельными номерами - возникает вопрос - какого, мать вашу, х*ра?

Видео товарищ уже удалил. А удалил потому, что его действия подпадают под ст 353 УК Украины (самовольное присвоение полномочий).

Вы спросите - на кой хрен я это вообще написал? Да для того, чтобы в следующий раз, когда вам расскажут 100% правдивую историю про "зверства ВСУ", "коррупцию антикоррупционеров", "взятки у патрульных", "провокации журналистов", вы не развешивали уши, а ПРОВЕРЯЛИ информацию.

Учитесь быть информационно-грамотными, чтобы не походить на подписчиков Романа, которые хвалят его, несмотря на то дно, которое он выкладывает в сеть. Ну и не доверяйте никому. Даже себе. Только мне =)