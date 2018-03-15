Монетизація пільг на проїзд в Україні: як це буде діяти

Кабінет Міністрів України від 14 березня прийняв рішення монетизувати пільги на проїзд усіма видами громадського транспорту, які стосуються як міських, так і приміських та міжміських маршрутів.

Монетизація пільг на проїзд передбачена законом № 1774 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", який був прийнятий Верховною Радою ще 6 грудня 2016 року. Законом було передбачено, що порядок монетизації визначає Кабінет міністрів.

Як тепер будуть їздити "пільговики" в громадському транспорті – в матеріалі "Обозревателя".

Як було раніше

До 2017 року проїзд пільговикам компенсувався із державного бюджету. У 2016 році на оплату проїзду одного пільговика були виділені лише 47 гривень на рік, все інше виплачувалося перевізниками зі "своєї кишені".

Після децентралізації це право передали місцевим органам влади. Однак для більшості місцевих бюджетів – це непосильний фінансовий тягар, адже компенсувати такі витрати вкрай складно через незавершений процес децентралізації.

Часто перевізники скаржилися на невідповідність бюджетних компенсацій фактично наданих послуг перевізниками кожної області.

Що зараз

Передбачається, що пасажири-пільговики отримуватимуть певну суму і самі визначатимуть, як її витратити. Так, прийнятою постановою передбачається що людям буде компенсована сума, рівна середній вартості проїзду, помноженої на 30 поїздок. Що стосується, громадян, які мають право відразу на кілька пільг, то вони щомісяця отримуватимуть компенсацію лише по найбільшій з них.

Таким чином хочуть поставити в рівні умови тих українців, які використовують пільги на проїзд 4 рази на день або 4 рази на місяць.

Розмір виплат протягом двох місяців повинні визначити обласні та міські державні адміністрації. Яким чином будуть відбуватися виплати – в готівковій або безготівковій формі – повинна вирішувати місцева влада.

Слід зазначити, що розмір цих виплат не буде враховуватися при розрахунку загального доходу сім'ї їхнього одержувача для всіх видів соціальної допомоги.

Ще одним важливим нюансом є і те, що для людей, які мають пільги на проїзд у міжміському транспорті, розміри компенсацій будуть збільшені на 20%, для громадян з інвалідністю 1-й, 2-й групи і дітей з інвалідністю, які навчаються, – на 100%.

Зазначається, що монетизація не є обов'язковою вимогою. Яким чином відшкодовувати пільговий проїзд, залишається прерогативою місцевої влади, і якщо вони хочуть продовжувати відшкодовувати пільги з оплати перевезень "по-старому", вони можуть не вводити монетизацію.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", вартість проїзду по концесійним платним дорогам в Україні не повинна перевищувати ціну проїзду в Європі. Для України це 10 євроцентів.