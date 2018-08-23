МОМО вже в Україні: що відомо про першу жертву

13-річна Софія Касьян, що, як запевняють однокласники, захоплювалася суїцидальною грою МОМО і 14 серпня випала з вікна, є успішною спортсменкою і КМС по самбо.

Про це повідомляє місцевий сайт 0564. Соня відмінниця і єдина дитина в сім'ї. Те, що сталося, шокувало батьків дівчинки. Зараз вона перебуває у реанімаційному відділенні.

У дівчинки ЧМТ, розірвані легені, потрійний перелом хребта, а також забій серця і багатьох внутрішніх органів.

Поки правоохоронці з'ясовують, чи була подія нещасним випадком чи дівчинка хотіла накласти на себе руки, у Кривому Розі збирають кошти на дорогу операцію і лікування дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами друзів дівчинки, Соня була учасницею груп суїциду "Синій кит", а також "Червона сова". 14 серпня дівчинка розіслала друзям повідомлення з текстом "Прощавайте, я сьогодні відійду".

Також однокласники розповіли, що бачили, як Соня затиснула ніс і стрибнула вниз.