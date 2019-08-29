"Молимося за душі загиблих": в Україні відзначають День пам'яті захисників

У четвер, 29 серпня, в Україні вперше відзначають День пам'яті захисників, які загинули за незалежність і цілісність країни. Ця дата була затверджена президентом Володимиром Зеленським.

Цього дня у 2014-му році російські солдати влаштували масовий розстріл воїнів України, які відступали з Іловайська за заздалегідь домовленим з офіцерами ЗС РФ нібито безпечним та гарантованим маршрутом. В Україні за цією подією міцно закріпилася назва "кривавий коридор".

Пам'ять загиблих уже вшанували новообрані народні депутати – вони поклали квіти біля Стіни пам'яті біля Михайлівського собору, на якій розміщені портрети українських військовослужбовців, які загинули за час війни Донбасі (щоб подивитися фото і відео доскрольте до кінця новини).

Також на Михайлівській площі відбулися пам'ятні заходи. Полеглих Героїв вшанували хвилиною мовчання.

Вони назавжди залишаться в нашій пам’яті та в наших серцях!

Ми завжди пам'ятатимемо Українських воїнів, які за майбутнє нашої держави, за майбутнє наших дітей віддали найдорожче своє життя.

Пам'ятаємо і шануємо Героїв! pic.twitter.com/6JrDw2DdjZ — Defence of Ukraine (@DefenceU) 29 серпня 2019 р.

Вічна пам'ять українським воїнам, які ціною власного життя зберегли Україну.



Разом молимося за душі загиблих.



Царство Небесне… pic.twitter.com/WvNE0AYHYL — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 серпня 2019 р.

День пам'яті захисників України Укрінформ

День пам'яті захисників України Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, про заснування нової пам'ятної дати заявив Володимир Зеленський під час свого виступу на Марші Гідності 24 серпня у Києві на Майдані Незалежності.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!