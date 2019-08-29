Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Молимося за душі загиблих": в Україні відзначають День пам'яті захисників

847 Читати матеріал російською

У четвер, 29 серпня, в Україні вперше відзначають День пам'яті захисників, які загинули за незалежність і цілісність країни. Ця дата була затверджена президентом Володимиром Зеленським.

Цього дня у 2014-му році російські солдати влаштували масовий розстріл воїнів України, які відступали з Іловайська за заздалегідь домовленим з офіцерами ЗС РФ нібито безпечним та гарантованим маршрутом. В Україні за цією подією міцно закріпилася назва "кривавий коридор".

"Молимося за душі загиблих": в Україні відзначають День пам'яті захисників

Пам'ять загиблих уже вшанували новообрані народні депутати – вони поклали квіти біля Стіни пам'яті біля Михайлівського собору, на якій розміщені портрети українських військовослужбовців, які загинули за час війни Донбасі (щоб подивитися фото і відео доскрольте до кінця новини).

Новини
"Не називайте нас братами!" Матері загиблих Героїв ЗСУ звернулися з криком душі до окупантів

Також на Михайлівській площі відбулися пам'ятні заходи. Полеглих Героїв вшанували хвилиною мовчання.

День пам'яті захисників України

День пам'яті захисників України

Укрінформ

День пам'яті захисників України

День пам'яті захисників України

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, про заснування нової пам'ятної дати заявив Володимир Зеленський під час свого виступу на Марші Гідності 24 серпня у Києві на Майдані Незалежності.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Бої за Іловайськ" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бої за Іловайськ Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
2
Смішно
16
Цікаво
27
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Соколов Макс
Соколов Макс
туда им и дорога нацистам и убийцам своего же народа
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Semenov Igor
Semenov Igor
А разве весть украинский народ поддержал военный переворот в 2014 году? А разве не все украинцы имеют право на свой голосо по тем или иным вопросам? А разве ЛДНР сформировало войско, которое двинулось в Киев на подавление госпереворота? И если кто-то считает референдумы в Крыму, Луганске, Донецке незаконными, то законен ли госпереворот в Киеве и в чем разница? А кто двинул войска на ЛДНР, не Киев ли с бандой, завватившей власть в стране? И кто защищается - Киев от ЛДНР или ЛДНР от АТО и ВСУ?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Х@хлоскот
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...