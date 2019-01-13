"Молилися століттями!" Порошенко зробив потужну заяву про Томос

У Вінниці відбувся подячний молебень за отримання Томосу про автокефалію і створення Православної Церкви України. У ньому взяв участь президент України Петро Порошенко.

Як повідомляє прес-служба глави держави, його провели предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній і Митрополит Вінницький і Барський Симеон в Спасо-Преображенському Кафедральному Соборі.

Відзначається, що в собор внесли Томос про автокефалію Православної Церкви України. Після молебню Порошенко привітав всіх з різдвяними та новорічними святами, зазначивши, що в цьому році ці святкові дні особливі.

"У цьому році Різдво ми святкуємо по-особливому, тому що Господь дарував нам величезний подарунок, про який покоління українців століттями молилися. Але саме нам з вами пощастило бути свідками... Ні не свідками, бути учасниками процесу створення об'єднаної, автокефальної, помісної, ключове слово - української, святої церкви", - сказав він.

Президент зазначив, що переговори з цього питання проводилися тривалий час. Порошенко подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за рішучість, сміливість, віру і мудрість у вирішенні цього питання. "Не дивлячись на величезний тиск з боку Росії - країни-агресора, прямі погрози, погрози йому, погрози церкві, він це зробив", - сказав український лідер.

Порошенко зазначив, що незважаючи на певний скепсис, створення Української церкви з історичної точки зору відбулося миттєво, за дні або тижні. Він також подякував присутнім за те, що нині Вінницька область займає перше місце за кількістю парафій, які вирішили приєднатися до ПЦУ.

Порошенко на молебні за Томос president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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