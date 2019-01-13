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"Молилися століттями!" Порошенко зробив потужну заяву про Томос

2.6тЧитати матеріал російською

У Вінниці відбувся подячний молебень за отримання Томосу про автокефалію і створення Православної Церкви України. У ньому взяв участь президент України Петро Порошенко.

Як повідомляє прес-служба глави держави, його провели предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній і Митрополит Вінницький і Барський Симеон в Спасо-Преображенському Кафедральному Соборі.

Відзначається, що в собор внесли Томос про автокефалію Православної Церкви України. Після молебню Порошенко привітав всіх з різдвяними та новорічними святами, зазначивши, що в цьому році ці святкові дні особливі.

"У цьому році Різдво ми святкуємо по-особливому, тому що Господь дарував нам величезний подарунок, про який покоління українців століттями молилися. Але саме нам з вами пощастило бути свідками... Ні не свідками, бути учасниками процесу створення об'єднаної, автокефальної, помісної, ключове слово - української, святої церкви", - сказав він.

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Президент зазначив, що переговори з цього питання проводилися тривалий час. Порошенко подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за рішучість, сміливість, віру і мудрість у вирішенні цього питання. "Не дивлячись на величезний тиск з боку Росії - країни-агресора, прямі погрози, погрози йому, погрози церкві, він це зробив", - сказав український лідер.

Порошенко зазначив, що незважаючи на певний скепсис, створення Української церкви з історичної точки зору відбулося миттєво, за дні або тижні. Він також подякував присутнім за те, що нині Вінницька область займає перше місце за кількістю парафій, які вирішили приєднатися до ПЦУ.

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Порошенко на молебні за Томос

Порошенко на молебні за Томос

president.gov.ua

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Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаВінниця
Теги
УПЦ КПТомосєдина церква
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вы теперь...турецкоподанные)))Так вам приятнее))))))))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Несмотря на "мощные" заявления Поместные Православные Церкви не спешат признавать секту СЦУ (ПЦУ). На Миротворец их!
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2 из 3 ответов | показать все
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ангеловський Володимир, напомните мне кто из православных иерархов поздравил с назначением на должность нового главаря секты СЦУ (ПЦУ)!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Крымчанин Юрий, никто и не ждет, что все кинутся чтото признавать. А ватоправославие само откололось. Вы хоть определились с символом? Пятизначная заезда? Или у христианства крест сопрете?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Как? Как обрезанного иудея Вальцмана впустили в православный храм? Да нашлет на вас господь громы, молнии и моры с землетрясениями, еретики и безбожники!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Бешенство Ватки, Я часто видел диабетика...в зюзю
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Миценко Андрей, и ты лично видел или обрезал?
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