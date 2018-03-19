"Мого кандидата вбили": мережу вразив твіт із Росії

Російський тележурналіст, режисер, колумніст, політичний і громадський діяч Володимир Кара-Мурза опублікував пост, який став топовим у Росії.
Журналіст розмістив у Twitter фото з бюлетенем кандидатур на виборах президента Росії.
Знімок з бюлетенем, на якому ім'я убитого опозиціонера Бориса Нємцова написано кульковою ручкою, він підписав лаконічно:
"Мого кандидата тут немає, його вбили".
Цей твіт Кара-Мурзи отримав 500 ретвітів, 1318 відміток "Подобається" та вийшов у топи твітів в російському сегменті соцмережі.
Користувачі мережі по-різному відреагували на пост журналіста:
"І це виявилося не найстрашнішим. Найстрашніше, що вся країна знає, хто вбив"
"Нємцов був єдиним, хто обійшов би Путіна на "виборах" і хто реально мав шанси витягнути Росію з***..."
"Вклали свій голос в підвищення явки. Путен задоволений"
"А мого кандидата "не пускають" у Росію #Ходорковський"
"Цікаво, а скільки американців так проголосували на виборах президента після вбивства Кеннеді".
Як повідомляв "Обозреватель", в програші Собчак побачили "б*ндеровскій" слід.