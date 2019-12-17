"Моє тіло не пам'ятало, як дихати": неймовірні історії людей, які вийшли з коми

На думку лікарів, чим довше людина перебуває у комі – стані між життям і смертю – тим менше у неї шансів повернутися до нормального існування, та й до життя взагалі.

Однак іноді відбуваються незрозумілі випадки і пацієнти виходить із коми навіть через декілька років, коли ніхто вже не сподівається на диво. Люди, які коли-небудь впадали в кому, поділилися своїми історіями про це в треді на платформі Reddit.

Зокрема, розповіли про те, які зміни в їхньому житті відбулися після пробудження.

Люди, які вийшли з коми, поділилися історіями про цей стан

Наприклад, користувач Ralph-Hinkley 7037, який прокинувся після шеститижневої коми, зізнався, що його життя дуже змінилася. Адже йому довелося заново вчитися робити найпростіші рухи: ходити й рухати руками. На це у нього пішло три тижні.

Користувач DROPTHENUKES зізнався, що опинився у схожій ситуації, хоча і перебував у коматозному стані тільки протягом дев'яти днів.

"Моє тіло не пам'ятало, як дихати. Я в буквальному сенсі повинен був заново навчитися процесу дихання. Зайняло це декілька днів", – зазначив коментатор.

Austin_cody додав, що був у комі лише чотири дні через бактеріальний менінгіт. "Прокинувшись, зрозумів, що повністю оглух. Для спілкування з батьками та лікарями користувався блокнотом і ручкою. Згодом частково зміг чути лівим вухом, а ось праве досі не чує зовсім", – поділився він своєю історією.

Юзер BsNLucky навів не менш сумний випадок про свого друга, який перебував у такому стані упродовж пів року. Після пробудження виявилося, що він втратив пам'ять про події останніх 15 років. Чоловік здивувався, побачивши зовсім постарілою дружину, і нічого не знав про третю дитину у сім'ї. Зазначається, що його спогади так і не повернулися. Крім цього, йому довелося звикати до речей, які з'явилися після 90-х років, зокрема до смартфонів і ноутбуків.

Ще деякі зізналися, що після коми навіть набували якісь нові здібності. Так, cheezemeister_x розповів про двоюрідного брата, який через травму голови, отриману після падіння з висоти, чотири тижні пробув у стані між життям і смертю. За словами користувача, пам'ять його родича стала ейдетичною – той міг слово в слово запам'ятати всі розмови, а також кожну деталь безлічі зображень, поглянувши на них тільки на декілька секунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова цілий місяць боролися за життя 22-річного бійця Єлізара, який тривалий час перебував у комі після отриманої проникаючої черепно-мозкової травми.

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