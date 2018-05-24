"Мізки у минулому столітті": Шендерович пояснив "успіх" Путіна в Росії

Російський письменник і публіцист Віктор Шендерович пояснив, чому президент РФ Володимир Путін вважається дуже успішним політиком в країні, незважаючи на його агресивну зовнішню політику.

Як заявив він в інтерв'ю львівській газеті "Високий замок", в історії Росії був лише короткий період, коли вона вийшла з "імперської парадигми".

"На початку 90-х був короткий період, коли ми вийшли з імперської парадигми. Радянський Союз і був імперією. Ніхто не будував комунізм. Останніх комуністів Сталін розстріляв ще у 30-х роках. На початку 40-х повернулися царські ордени, царська форма, ігри з церквою. Сталін почав проголошувати тости за великий російський народ. Сталін був спадкоємцем монархії. Не випадково монархісти так його полюбили. Вони зрозуміли, що Сталін, після Леніна і комісарів, повернув імперську ідею. І став новим царем", - розповів Шендерович.

За його словами, таке мислення було помилковим.

Віктор Шендерович TUT.by

"Імперський лад вже не був життєздатним. Ми проспали технічну революцію... Правила гри у світі змінилися, а Росія намагається грати за старими правилами, намагається грати в шахи за дошкою, на іношому боці якої вже ніхто не сидить. Хтось після анексії Криму сказав, що з точки зору XVIII-XIX ст. Путін би вважався успішним політиком, тому що завоював шматок землі, збільшив територію: народу більше - грошей більше. Це свідчить, що і мізки населення залишилися у XVIII-XIX ст." - пояснив він.

Він вважає, що цей "імперський" парадокс не пояснити ані проблемами з освіченістю, ані генетикою.

"Яка освіченість? При владі люди з освітою - школа КДБ. Про гени... Якщо маєте на увазі історичну генетику, то як метафору це можна прийняти. Але щодо генів, то, наприклад, сьогоднішня російська еміграція на Заході - одна з найуспішніших. Це здебільшого просунуті талановиті люди з почуттям власної гідності. Я говорю саме про росіян, не про євреїв. Тобто з генетикою все нормально...", - підсумував письменник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Віталій Портников розповів, хто привів Путіна до влади.