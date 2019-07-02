Між УДА і "Л/ДНР" відбувся кривавий бій на Донбасі: багато вбитих і поранених

В Українській добровольчій армії розповіли про успішну спецоперацію зі знищення позицій терористів у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Подробицями поділився позафракційний народний депутат Дмитро Ярош, голова УДА, який і отримав звіт від заступника командира Окремого легкопіхотного загону "Волинь" "Дизеля".

"За час перебування підрозділу в зоні Х на бойових позиціях із 24.05.19 по 29.06.19 було знищено 2 позиції і 3 будинки, де проживав противник: 4 – 200 (це підтверджено), щодо 300 уточнюю", – повідомив співрозмовник.

Українська добровольча армія sectorpravdy.com

"Брали участь в операції з Х батом із захоплення полоненого. Власними силами евакуювали з сірої зони 2-300 з Х бату. Коригували вогонь у відповідь мінометів, СПГ", – продовжив він.

Відзначається, що підрозділ, про який ішла мова, вийшов зі спецоперації без втрат і прибув на базу в повному складі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом червня 2019 воїни Операції Об'єднаних сил на Донбасі завдали окупантам значних втрат. Зокрема, були ліквідовані близько 34 окупантів і близько 62 бойовиків отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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