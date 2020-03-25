Митрополит Онуфрій і нардеп Новинський доставили до Чернівців апарат ШВЛ і засоби захисту для медиків

З ініціативи Блаженнішого митрополита Київського і Всієї України Онуфрія Українська Православна Церква доставила в обласну дитячу клінічну лікарню Чернівців благодійну допомогу для боротьби з коронавірусом.

Про це розповів народний депутат Вадим Новинський у себе в Facebook. У комплект увійшли сучасний апарат штучної вентиляції легенів, розрахований на одночасну роботу для двох пацієнтів, а також сто захисних водовідштовхувальних костюмів багаторазового використання і сто очок для медичного персоналу лікарні.

Митрополит Онуфрій, вручаючи обладнання, подякував народному депутату, засновнику Благодійного фонду в Честь Покрова Пресвятої Богородиці Вадима Новинського за допомогу Чернівецькій області:

"Коли я дізнався, що Благодійний Фонд мого друга Вадима Новинського везе з Китаю обладнання та засоби захисту від вірусу, я хотів звернутися до нього з проханням допомогти лікарням моїй рідній Буковині, але Вадим мене випередив і першим запропонував допомогу, а це товари стратегічного значення. У складних обставинах, які ми переживаємо, проявляються кращі людські якості – любов і допомогу ближньому. Нам, православним християнам, разом з вимогами санітарії та гігієни важливо молитися, щоб подолати відчай. Особливо ми молимося за наших лікарів, які опинилися на передовій проблеми", – зазначив він.

Новинський в свою чергу відзначив внесок УПЦ в боротьбу з коронавірусом.

"Прийміть цей посильний внесок від нашої Церкви. До речі, такі необхідні захисні маски вже шиються в швейних майстернях УПЦ. У біди немає меж, немає мови, немає інших відмінностей. Вона зачіпає всіх, і, якщо є така можливість, ми повинні допомагати всім українцям – і в Херсоні, і Чернівцях, і на тимчасово непідконтрольних територіях. Спільно і з Божою поміччю ми цю біду подолаємо. Але давайте пам'ятати, що головна вакцина проти вірусу – це молитва", – сказав він.

За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осадчука, сьогодні як ніколи треба цінувати об'єднані зусилля і допомагати медикам.

"Найбільша цінність нашої держави - наші люди. Завдяки і вашій благодійній допомозі, і об'єднанню навколо спільної біди всіх нас, ми подолаємо цей виклик і наведемо порядок в нашій державі. Це наша спільна відповідальність, і наша країна", – розповів Осадчук.

Головний лікар Чернівецької обласної дитячої лікарні Роман Андрійчук зазначив, що отримана техніка – це дороге обладнання вищого класу для надання реанімаційної допомоги за сучасними стандартами. Він повідомив, що у медустанови дійсно була гостра необхідність саме в такому апараті, який доукомплектував відділення інтенсивної терапії до необхідного обсягу медичного обладнання і тепер зможе в повній мірі надавати допомогу дітям.

В інфекційному відділенні лікарні в даний час знаходиться 15 дітей, 14 з яких інфіковано коронавірусом, їх стан, за словами лікарів, задовільний, жоден з дітей не перебуває в реанімації. Одна дитина була виписана в стабільному стані в минулі дні.

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