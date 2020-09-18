Митрополит Климент розповів про важкий стан Балуха

Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, якого побили в Києві, продовжує перебувати в стані медикаментозної коми.

Про це розповів виданню "Гордон" митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент. Він постійно знаходиться на зв'язку з лікарем Балуха.

За його словами, медики не беруться прогнозувати подальший розвиток стану хворого, але підкреслюють, що поки він "без змін".

"Ситуація залежить від сили організму Володі і природного процесу загоєння. Він досі в медикаментозному сні. Скільки це буде тривати, невідомо. У нього серйозна черепно-мозкова травма, тому, лікарі мені пояснили, його потрібно потримати в такому стані, щоб рани зажили, набряклість зійшла і мозок відновився. Є певні протоколи, і лікарі діють за ним. Вони професіонали і роблять все можливе", – сказав Климент.

За його словами, останній раз він був у Балуха 10 вересня, оскільки поліція вживає певні заходи безпеки.

"З огляду на, що це був напад на публічну людину, поліція стурбована. І щоб не було ще якихось ексцесів, приймаються серйозні заходи безпеки", – зазначив священнослужитель.

За його словами, показники на моніторах в палаті Балуха – пульс, тиск, температура, – були в межах норми. Значних пошкоджень на тілі Климент не побачив, оскільки воно було прикрите простирадлом.

"Не можу судити по ним про його стан. Але ми не знаємо, які внутрішні пошкодження. Зараз головне не те, чи є на тілі синці, головне – щоб він повернувся до нормального стану, вийшов з медикаментозного сну при повному розумі і здоров'ї. Треба молитися за це. Він сам фізично добре розвинений, він сильний, пережив голодовку, знущання в російській в'язниці. Сподіваюся, він зможе відновитися ", – зазначив Климент.

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