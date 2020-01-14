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14 січня • оновлено в 22:41
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Місячний календар на 15 січня: підженіть усі "хвости"

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Згідно з місячним календарем на січень 2020 року, середа, 15 січня, буде особливо вдалою для тих, хто зайнятий інтелектуальною працею.

Крім того, день сприятливий для фізичної активності, повідомляє OBOZREVATEL.

На 15 січня випадає 21-й і 22-й місячний день. Місяць перебуватиме в зодіакальному знаку Діва.

Місячний календар на 15 січня

Місячний календар на 15 січня

15 січня пройде під знаком планети Меркурій і сузір'я Діви. Це говорить про те, що краще за все будуть вдаватися справи, пов'язані з матеріальною стороною життя у всіх її проявах – фінанси, бізнес, нерухомість тощо. Величезну користь можуть принести комунікації між співробітниками або бізнес-партнерами.

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У той же час Місяць все ще буде перебувати в фазі спадання. Це означає, що слід віддавати перевагу проектам, які були запущені раніше, "підчистці хвостів" і "доведення до розуму" всіх незавершених справ. Очисні процедури в широкому сенсі слова також підуть на користь.

Після 22 години хороші результати принесе підведення глобальних підсумків, а також спілкування з тими, хто може стати партнером в нових починаннях і проектах.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив гороскоп по картах Таро на 2020 рік. У ньому використані дві колоди: "78 дверей" і "Універсальний Ключ".

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місячний календар
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